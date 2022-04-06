В Италии сожгли виллу кремлевского пропагандиста Соловьева и оставили ему послание (ФОТО)

В Италии неизвестные сожгли виллу на озере Комо, принадлежащей российскому пропагандисту Владимиру Соловьеву. Об этом сообщило агентство Ansa.

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По данным издания, пожар возник рано утром. Для разжигания огня были использованы шины. Речь идет о вилле в Ловено (Менаджо).

"Согласно первоначальному расследованию, инцидент был умышленным действием", — отмечает Ansa.

Кроме того, на озере Комо пострадала еще одна вилла Соловьева в Пьянелло-дель-Ларио. В ней тоже были шины, которые подожгли, а внешние стены дома облили краской.

Также на стенах Соловьеву оставили послание - надписи против самого пропагандиста и российской войны в Украине. В целом, в два дома было занесено более 50 покрышек.

Дело расследуется карабинерами командования провинции Комо.Соловьеву в Италии принадлежат как минимум три объекта недвижимости на озере Комо (район с наибольшим присутствием русских олигархов в Италии наряду с озером Гарда).

Все его имущество было арестовано в рамках применения антироссийских санкций. Сам Соловьев протестовал насчет ареста вил, называв эти меры якобы "несправедливыми и нелогичными".

Отметим, что с начала военного вторжения россиян в Украину, Соловьев систематически повторяет свои пропагандистские позиции, оправдывая нападение на нашу страну и зверства российских военных.