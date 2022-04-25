СБУ "потролила" ФСБ за звинувачення у нібито замаху на російська пропагандиста Соловйова

В СБУ стрімко відреагували на заяву ФСБ РФ, що нібито остання схопила "неонацистів", які "готували замах" на російського "громадського діяча", пропагандиста Володимира Соловйова на замовлення нашої Служби безпеки.

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В нашій СБУ заявили, що не мають наміру серйозно коментувати нові фантазії російських спецслужб, котрі "просто вигадують чергові здобутки для російської аудиторії".

"Соловйов є не громадським діячем, а звичайним пропагандистом – російським аналогом Геббельса, який обов'язково відповідатиме за свої злочини в міжнародних судах після перемоги України. СБУ не має жодних планів щодо його вбивства", – йдеться у повідомленні.

В Службі безпеки окремо підкреслили, що враховуючи кількість фейків та антиукраїнської ненависті, які транслює ця особа, "вона може самотужки захлинутися у "продуктах" власної низькопробної пропагандистської діяльності".

Принагідно нагадаємо, що ще на початку квітня в Італії невідомі спалили віллу на озері Комо, що належить Соловйову. Пожежа тоді виникла рано вранці. Для розпалювання вогню було використано шини. Йдеться про віллу в Ловено (Менаджо).