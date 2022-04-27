СБУ викрила ворожу агентуру у шести областях

Служба безпеки України запобігла діяльності ворожої агентури, яка збирала розвідувальні дані про оборонні рубежі українських військ та дислокацію літаків ЗСУ. Про це повідомляє пресслужба відомства.

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Зазначається, що ворожа агентура була знешкоджена у шести областях.

У Житомирській області викрито посадовця оборонного об’єкту на зборі секретної інформації про українські бойові літаки та інфраструктуру Повітряних сил.

За словами спікера СБУ, викритого посадовця насамперед цікавила дислокація, ремонт та відновлення бойових можливостей військової авіації. Отримані дані він передавав загарбникам через брата та колишнього однокурсника, які співпрацювали з російськими спецслужбами на території РФ.

На Дніпропетровщині затримано ворожого агента, якому ФСБ доручила приєднатись до лав тероборони Дніпра. Там він мав збирати дані щодо особового складу та озброєння українських захисників. У подальшому зрадник мав прибути на передову, щоб звідти передавати окупантам інформацію щодо сил і засобів ЗСУ.

Ще одного агента Росії затримали у Кривому Розі, який збирав дані щодо оборони Маріуполя та проводив фотофіксацію оборонних рубежів українських військ на Криворізькому напрямку.

У Миколаївській області викрито голову однієї з територіальних громад, який передав окупантам відомості про ЗСУ на території Вознесенського району.

Водночас на Чернігівщині співробітники СБУ затримали місцевого жителя, який добровільно співпрацював з агресором під час тимчасової окупації.

Зрадник збирав інформацію щодо дислокації позицій ЗСУ у передмісті. Отримані дані ворог використовував для здійснення ракетних обстрілів.

У Хмельницькому викрито місцеву жительку завербовану спецслужбами РФ через соцмережу "Однокласники".

"За гроші вона передавала кураторам координати військових та інших стратегічних об’єктів. Також поширювала в інтернеті заклики до зміни меж державного кордону і виправдовувала агресію РФ. Жінка отримувала винагороду через заборонені в Україні електронні платіжні системи", — повідомили у СБУ.

У Черкаській області правоохоронці затримали вантажівку з військовими комплектуючими, які транспортували до Росії.

Під час огляду авто виявлено складові для потреб авіаційної та суднобудівної галузей РФ.

Наразі тривають слідчо-оперативні дії для встановлення маршруту вантажу, його організаторів і замовників. Вилучене майно направлено до одного з підприємств військово-промислового комплексу України.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки України у Сєвєродонецьку затримала групу інформаторів військ Російської Федерації. Інформаторам обіцяли грошову винагороду та автомобіль, який окупанти забрали у місцевих жителів. Тепер їм загрожує до 15 років за ґратами.