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В Запорожской области россияне переодеваются в форму ВСУ и готовят провокации
Военные российской армии начали массовое пошив и переодевание в форму Вооруженных сил Украины в городе Токмак Запорожской области, чтобы провести провокации в регионе.
Об этом сообщает Оперативное командование "Пивдень".
"Не исключено осуществление провокативных действий такими "разрядными" подразделениями с целью компрометирования украинских военных на оккупированных территориях и нападениями ДРГ на линии столкновения", — рассказал спикер командования "Пивдень".
Отметим, что на Херсонском и Николаевском направлении противник продолжает инженерное усовершенствование своих позиций. При этом активных наступательных действий враг не ведет.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Захватчики продолжают проводить обстрелы артиллерией и бронированной техникой.
Ранее Государственное бюро расследований задержало 12 человек по подозрению в подготовке провокаций ко 2 мая. У них нашли большое количество автоматов, пулеметы, гранаты и флаги с коммунистической символикой.