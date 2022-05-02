В Одесской области задержали диверсантов, которые готовили провокации ко 2 мая

Государственное бюро расследований задержало 12 человек по подозрению в подготовке провокаций ко 2 мая. У них нашли большое количество автоматов, пулеметы, гранаты и флаги с коммунистической символикой.

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2 мая вместе с полицией работники Государственного бюро расследований приняли участие в отработке лиц "из криминалитета и возможных коллаборантов", которые могли под руководством РФ попытаться дестабилизировать ситуацию в регионе. В результате задержали 12 человек, подозреваемых в подготовке диверсий, протестов и мятежей в Одесской области. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

Как сообщается, у одного из подозреваемых обнаружили большое количество автоматов, пулеметы, гранаты, пистолеты и патроны. Кроме того, у вероятных диверсантов нашли флаги с коммунистической символикой, медали, антиукраинские книги и агитационные брошюры.

Открыто уголовное производство по статье о государственной измене. Дело будет расследовать Служба безопасности Украины.

Напомним, 29 апреля Одесская областная государственная администрация объявила о длинном комендантском часе в Одессе с вечера 1 мая до утра 3 мая. Во время него запрещается пребывание людей на улицах и в других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений. На остальной территории Одесской области режим комендантского часа остается без изменений, то есть с 22:00 до 05:00.