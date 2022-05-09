"Скоро в Україні буде два дні перемоги, а в когось не залишиться жодного": Зеленський звернувся до українців

Президент Володимир Зеленський привітав українців із Днем перемоги над нацизмом, наголосивши, що зараз Росія повторює жахливі злочини нацистської філософії на території України.

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Про це йдеться у відеозверненні голови держави.

"Ми б'ємося за свободу для своїх дітей, а отже, переможемо. Ми ніколи не забудемо те, що зробили наші предки у Другій світовій війні, у якій загинуло понад 8 мільйонів українців. І зовсім скоро в Україні буде два дні перемоги. А в когось не залишиться жодного", — заявив президент.

Також Зеленський зазначив, що Російська Федерація намагається привласнити перемогу собі, забуваючи про величезний вклад України.

"Ми не кажемо "можем повторить". Хотіти повторити 2194 дні війни може тільки божевільний. Той, хто вже повторює сьогодні жахливі злочини гітлерівського режиму, наслідує нацистську філософію, копіює все, що робили вони", — сказав президент.

Нагадаємо, у Міноборони заявили, що 9 травня в Україні можуть відбутися провокації чи активізації обстрілів з боку Росії, бо для окупантів важливо продемонструвати хоч якусь “перемогу” цього дня.