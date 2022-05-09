Мобілізацію не оголосив: що сказав Путін у своїй промові на 9 травня

Сьогодні лідер країни-агресора РФ Володимир Путін виліз зі свого бункера та виступив на параді до 9 травня. Попри прогнози, Путін ні війну Україні не оголосив, ні мобілізацію.

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Путін заявив, що країни НАТО не захотіли почути Росію і мали зовсім інші плани, і це начебто Альянс хотів напасти на РФ.

Тож країна-агресор злякалася і напала на Україну. Путін вкотре повторив, що зіткнення з українцями було неминучим.

Його промова як завжди була сповнена ненависті до нашої країни та українців, яких він у кращих традиціях російської пропаганди називав "неонацистами" та "бандерівцями".

Крім того, лідер країни-агресора назвав військове вторгнення в Україну "вимушеним рішенням".

При цьому, звертаючись до армії окупантів, Путін впав у старечий маразм і заявив, що вони "борються на своїй землі", забуваючи, що російська армія вторглася на територію суверенної України.

Також російський диктатор заявив, що країна-агресор ніколи не відмовиться від "своїх цінностей", а решта від цих "цінностей" відмовилися.

Також Путін розповів про втрати армії окупантів, назвавши "загибель кожного солдата та офіцера непоправним горем".