- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
Мобілізацію не оголосив: що сказав Путін у своїй промові на 9 травня
Сьогодні лідер країни-агресора РФ Володимир Путін виліз зі свого бункера та виступив на параді до 9 травня. Попри прогнози, Путін ні війну Україні не оголосив, ні мобілізацію.
Путін заявив, що країни НАТО не захотіли почути Росію і мали зовсім інші плани, і це начебто Альянс хотів напасти на РФ.
Тож країна-агресор злякалася і напала на Україну. Путін вкотре повторив, що зіткнення з українцями було неминучим.
Його промова як завжди була сповнена ненависті до нашої країни та українців, яких він у кращих традиціях російської пропаганди називав "неонацистами" та "бандерівцями".Підписуйтесь на наш Telegram канал
Крім того, лідер країни-агресора назвав військове вторгнення в Україну "вимушеним рішенням".
При цьому, звертаючись до армії окупантів, Путін впав у старечий маразм і заявив, що вони "борються на своїй землі", забуваючи, що російська армія вторглася на територію суверенної України.
Також російський диктатор заявив, що країна-агресор ніколи не відмовиться від "своїх цінностей", а решта від цих "цінностей" відмовилися.
Також Путін розповів про втрати армії окупантів, назвавши "загибель кожного солдата та офіцера непоправним горем".