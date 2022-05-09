В России заканчиваются запасы высокоточных боеприпасов, - разведка Британии

Российские запасы высокоточных боеприпасов сильно истощены, поэтому РФ вынуждена использовать в Украине легкодоступные, но устаревшие боеприпасы, которые менее надежны, менее точны и легче перехватываются.

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Об этом сообщает британская разведка.

"В начале своего вторжения в Украину Россия публично заявляла о своей способности наносить точечные удары и ограничивать побочный ущерб. Сообщалось, что таким образом украинские города будут в безопасности от бомбардировок. Однако поскольку конфликт продолжается дольше довоенных ожиданий РФ, российские запасы высокоточных боеприпасов, вероятно, сильно истощены", - отмечает разведка Британии.

По данным разведки, РФ, скорее всего, будет трудно заменить уже израсходованное высокоточное оружие.

"Вторжение России в Украину выявило недостатки в ее способности наносить крупномасштабные высокоточные удары. Россия подвергла украинские города и поселки интенсивным и неизбирательным бомбардировкам, почти не заботясь о жертвах среди гражданского населения", - отмечает британская разведка.

Отметим, ранее издание Financial Times сообщало, что из-за санкций в России возникли проблемы с пополнением запасов высокоточных ракет.

Также Вооруженные силы Украины продолжают ежедневно уничтожать российскую технику и ликвидировать оккупантов. Известно, что современных танков Т-90 у РФ уже не осталось.

Кроме того, производство российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) поставлено на паузу, работников заводов отправляют в отпуск или на войну.