Современных танков Т-90 у российской армии уже не осталось, — военный эксперт

Вооруженные силы Украины продолжают ежедневно уничтожать российскую технику и ликвидировать оккупантов. Известно, что современных танков Т-90 у РФ уже не осталось.

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Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов, пишет 24 канал.

"Можем сказать, что танков Т-90 в составе Вооруженных сил России уже нет. Мы сожгли все, что у них было. На сегодняшний день Россия поставляет танки Т-72 – это еще советские образцы, не модернизированные, и с ними бороться гораздо легче", – подчеркнул военный эксперт.

По словам Жданова, россияне испытывают большие проблемы с техникой. Фактически военно-промышленный комплекс РФ останавливается или уже это сделал, и это существенно влияет на возможности России вести войну.

Жданов рассказал, что в России на сегодняшний день "Уралвагонзавод", основной танкосборочный завод, стоит, потому что отсутствуют комплектующие.

"Они модернизировали свои танки только иностранными комплектующими. Автогигант "КамАЗ" их тоже стоит, потому что последние модели "КамАЗов" шли с импортными двигателями. Сегодня их поставки нет", – сказал эксперт.

Олег Жданов добавил, что россияне пытались вернуться к выпуску старых двигателей для "КамАЗов", но не могут этого сделать, потому что тех предприятий, с которыми они сотрудничали, уже нет, они давно ликвидированы.

Отметим, боевые потери российской оккупационной армии с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля по состоянию на утро 19 апреля составили около 802 танков.

Напомним, в РФ останавливается производство новых танков из-за финансовых проблем и отсутствия импортных комплектующих.

Также производство российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) поставлено на паузу, работников заводов отправляют в отпуск или на войну.