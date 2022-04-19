Украинские военные уничтожили российское элитное мотострелковое подразделение из Томска

Украинские десантники уничтожили группу одного из вражеских подразделений 21-й отдельной гвардейской краснознаменной Омско-Новобугской мотострелковой бригады Центрального ВО ВС Российской Федерации из города Томска.

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Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

"В этот день во время боя с мужественными украинскими воинами многие российские оккупанты сгорели в пламени уничтоженных боевых машин. И только некоторых удалось идентифицировать по имеющимся документам", — говорится в сообщении.

Отмечается, что именно подразделения этой воинской части постоянно участвовали в международных учениях, где завоевывали призовые места.

Также при осмотре личных вещей одного оккупанта из Оренбурга, младшего сержанта Саккузиева Кайрата, удалось узнать о его военной карьере.

"Профессия снайпера, наводчика-командира танка и окончание интенсивных курсов по программе выживания при Вольском военном институте материального обеспечения ему уже никогда не понадобятся", — отмечают в Генштабе.

Также украинские военные идентифицировали по нарукавным знакам и погонам еще одного уничтоженного оккупанта — лейтенанта, который также закончил свою недолгую жизнь, как десятки других его сослуживцев, в статусе преступника.

Отметим, боевые потери российской оккупационной армии с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля по состоянию на утро 19 апреля составили около 20 тысяч 800 человек личного состава.