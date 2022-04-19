- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
Украинские военные уничтожили российское элитное мотострелковое подразделение из Томска
Украинские десантники уничтожили группу одного из вражеских подразделений 21-й отдельной гвардейской краснознаменной Омско-Новобугской мотострелковой бригады Центрального ВО ВС Российской Федерации из города Томска.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
"В этот день во время боя с мужественными украинскими воинами многие российские оккупанты сгорели в пламени уничтоженных боевых машин. И только некоторых удалось идентифицировать по имеющимся документам", — говорится в сообщении.
Отмечается, что именно подразделения этой воинской части постоянно участвовали в международных учениях, где завоевывали призовые места.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Также при осмотре личных вещей одного оккупанта из Оренбурга, младшего сержанта Саккузиева Кайрата, удалось узнать о его военной карьере.
"Профессия снайпера, наводчика-командира танка и окончание интенсивных курсов по программе выживания при Вольском военном институте материального обеспечения ему уже никогда не понадобятся", — отмечают в Генштабе.
Также украинские военные идентифицировали по нарукавным знакам и погонам еще одного уничтоженного оккупанта — лейтенанта, который также закончил свою недолгую жизнь, как десятки других его сослуживцев, в статусе преступника.
Отметим, боевые потери российской оккупационной армии с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля по состоянию на утро 19 апреля составили около 20 тысяч 800 человек личного состава.