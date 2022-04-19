Українські військові знищили російський елітний мотострілецький підрозділ

Українські десантники знищили групу одного з ворожих підрозділів 21 окремої гвардійської червонопрапорної Омсько-Новобузької мотострілецької бригади Центрального ВО ЗС Російської Федерації з міста Томська.

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Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

"У цей день під час бою з мужніми українськими воїнами багато російських окупантів згоріли в полум'ї знищених бойових машин. І лише деяких вдалося ідентифікувати за наявними документами", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що саме підрозділи цієї військової частини брали участь у міжнародних навчаннях, де завойовували призові місця.

Також під час огляду особистих речей одного окупанта з Оренбурга, молодшого сержанта Саккузієва Кайрата, вдалося дізнатися про його військову кар'єру.

"Професія снайпера, навідника-командира танка та закінчення інтенсивних курсів за програмою виживання при Вольському військовому інституті матеріального забезпечення йому вже ніколи не знадобляться", — зазначають у Генштабі.

Також українські військові ідентифікували за нарукавними знаками та погонами ще одного знищеного окупанта — лейтенанта, який також закінчив своє недовге життя, як десятки інших його товаришів по службі, в статусі злочинця.

Зазначимо, бойові втрати російської окупаційної армії з початку повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого станом на ранок 19 квітня становили близько 20 тисяч 800 осіб особового складу.