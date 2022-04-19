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Российская армия потеряла уже 20,8 тысячи военных с начала вторжения в Украину — Генштаб ВСУ
Боевые потери российской оккупационной армии с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля по состоянию на утро 19 апреля составили около 20 тысяч 800 человек личного состава.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Так, общие боевые потери противника с 24.02 по 19.04 ориентировочно составили:
- личного состава – около 20 800 человек ликвидировано;
- танков – 802 ед.;
- боевых бронированных машин – 2063 ед.;
- артиллерийских систем – 386 ед.;
- РСЗО – 132 ед.;
- средства ПВО – 67 ед.;
- самолетов – 169 ед.;
- вертолетов – 150 ед.;
- автомобильной техники – 1495 ед.;
- корабли/катера — 8 ед.;
- цистерн с ГСМ — 76 ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 158 ед.;
- специальной техники – 27 ед.;
- пусковых установок ОТРК/ТРК – 4 ед.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Как сообщалось ранее, в Украине начали использовать систему распознавания лиц Clearview AI, которая содержит 10 миллиардов фото, из них 2 миллиарда из российской соцсети “ВКонтакте”. Система помогает идентифицировать погибших и бороться с дезинформацией.
Так как Россия не хочет забирать погибших военных и вернуть их семьям, Кабмин принял постановление об утверждении порядка обеспечения сбора тел (останков) погибших военнослужащих Российской Федерации, а также незаконных вооруженных формирований.