- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
Російська армія втратила вже 20,8 тисячі військових з початку вторгнення в Україну — Генштаб ЗСУ
Бойові втрати російської окупаційної армії з початку повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого станом на ранок 19 квітня становлять близько 20 тисяч 800 осіб особового складу.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Так, загальні бойові втрати противника з 24.02 до 19.04 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 20 800 осіб ліквідовано;
- танків – 802 од.;
- бойових броньованих машин – 2063 од.;
- артилерійських систем – 386 од.;
- РСЗВ – 132 од.;
- засоби ППО – 67 од.;
- літаків – 169 од.;
- вертольотів – 150 од.;
- автомобільної техніки – 1495 од.;
- кораблів/катерів - 8 од.;
- цистерн із ПММ - 76 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 158 од.;
- спеціальної техніки – 27 од.;
- пускових установок ОТРК/ТРК – 4 од.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Як повідомлялося раніше, в Україні почали використовувати систему розпізнавання осіб Clearview AI, яка містить 10 мільярдів фото, з них 2 мільярди з російської соцмережі "ВКонтакті". Система допомагає ідентифікувати загиблих та боротися з дезінформацією.
Оскільки Росія не хоче забирати загиблих військових та повернути їх сім'ям, Кабмін прийняв постанову про затвердження порядку забезпечення збору тіл (останків) загиблих військовослужбовців Російської Федерації, і навіть незаконних збройних формувань.