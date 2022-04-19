Російська армія втратила вже 20,8 тисячі військових з початку вторгнення в Україну — Генштаб ЗСУ

Бойові втрати російської окупаційної армії з початку повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого станом на ранок 19 квітня становлять близько 20 тисяч 800 осіб особового складу.

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Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Так, загальні бойові втрати противника з 24.02 до 19.04 орієнтовно склали:

особового складу – близько 20 800 осіб ліквідовано;

танків – 802 од.;

бойових броньованих машин – 2063 од.;

артилерійських систем – 386 од.;

РСЗВ – 132 од.;

засоби ППО – 67 од.;

літаків – 169 од.;

вертольотів – 150 од.;

автомобільної техніки – 1495 од.;

кораблів/катерів - 8 од.;

цистерн із ПММ - 76 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 158 од.;

спеціальної техніки – 27 од.;

пускових установок ОТРК/ТРК – 4 од.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Як повідомлялося раніше, в Україні почали використовувати систему розпізнавання осіб Clearview AI, яка містить 10 мільярдів фото, з них 2 мільярди з російської соцмережі "ВКонтакті". Система допомагає ідентифікувати загиблих та боротися з дезінформацією.

Оскільки Росія не хоче забирати загиблих військових та повернути їх сім'ям, Кабмін прийняв постанову про затвердження порядку забезпечення збору тіл (останків) загиблих військовослужбовців Російської Федерації, і навіть незаконних збройних формувань.