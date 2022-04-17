Из-за санкций Россия приостановила работу заводов по производству ЗРК - ГУР МО Украины

Производство российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) поставлено на паузу, работников заводов отправляют в отпуск или на войну.

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По данным Главного управление разведки Министерства обороны Украины,

"Производственные мощности "Ульяновского механического завода" (АО "УМЗ", Ульяновск) фактически остановлены. "УМЗ" – производитель радиолокационных систем и средств противовоздушной обороны ближней и средней дальности для сухопутных войск вс РФ (ЗРК "Бук", ЗРК "Куб", ЗГРК "Тунгуска"). Причины критического состояния производства – использование большого количества комплектующих и электронных компонентов в производстве продукции военного назначения», - говорится в сообщении.

В разведке отметили, что не так давно основным поставщиком российского ВПК была Германия, однако с начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины какое-либо сотрудничество было прекращено.

По словам работников, продолжать производство собственными силами завод не в состоянии, поскольку в технологическом процессе не используется "практически ничего российского".

В ГУР отмечают, что сейчас руководство завода ищет возможности обойти санкции и наладить поставки через третьи страны (в том числе Казахстан). Однако такие схемы приводят к значительному удорожанию комплектующих из-за необходимости платить за услуги странам-посредникам. А это не предусмотрено бюджетом и увеличить его нет возможности.

"Поэтому работникам предоставляют выбор: идти в неоплачиваемый отпуск или подписывать контракт с вооруженными силами для участия в войне в Украине. Рекомендуемая должность – "оператор-наводчик" ЗРК "Бук". Предлагаемая зарплата – 50 тысяч рублей в месяц", – сообщают в ГУР.

Напомним, что Зеленский рассказал, каким может быть договор о мире с Россией.