ЕС выделит €50 млн для помощи украинцам

Европейский Союз (ЕС) дополнительно выделит €50 млн на гуманитарную помощь для поддержки нуждающихся граждан Украины.

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Об этом в Twitter сообщает Управление гуманитарными проектами ЕС.

"Это новое финансирование обеспечит предоставление услуг экстренной медицинской помощи, безопасной питьевой воды, убежищ, денежной помощи, поддержки в борьбе с гендерным насилием", – говорится в сообщении.

В свою очередь, глава представительства Европейского Союза в Украине Матти Маасикас уточнил, что новый пакет помощи от ЕС будет направлен на удовлетворение наиболее острых гуманитарных потребностей.

Напомним, в ходе акции Stand Up for Ukraine были утверждены гранты на $4,6 млрд США (4,1 млрд евро) и кредиты на $5,5 млрд (5 млрд евро), которые будут направлены на поддержку 4,4 млн украинских беженцев в европейских странах и 6,5 млн внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в Украине.

О своих обязательствах и пожертвованиях заявили, в частности, Европейская комиссия – $1,1 млрд, Канада – $80 млн, Бельгия – $904 млн, Хорватия – $111 млн, Чехия – $222 млн, Эстония – $0,11 млн, Финляндия – $778 млн, Ирландия – $58 млн, Италия - $400 млн, Мальта — $0,06 млн, Словакия – $595 млн, Швеция — $333 млн, Катар – $5 млн.

Кроме этого, Банк развития Совета Европы заявил о кредитах на сумму $1,1 млрд, а Европейский инвестиционный банк – на сумму $4,4 млрд (еще требуют одобрения совета директоров).

В свою очередь, Европейский банк реконструкции и развития подтвердил, что он выделит $1,1 млрд из ранее объявленного 9 марта пакета в $2,25 млрд специально для проектов в муниципалитетах, пострадавших от кризиса

Ранее сообщалось, что Совет директоров Международного валютного фонда согласовал открытие специального административного счета для направления денег стран-доноров на помощь Украине.

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