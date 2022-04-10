Stand Up for Ukraine: на помощь украинским беженцам собрали более $10 млрд

В ходе акции Stand Up for Ukraine были утверждена гранты на $4,6 млрд США (4,1 млрд евро) и кредиты на $5,5 млрд (5 млрд евро), которые будут направлены на поддержку 4,4 млн украинских беженцев в европейских странах и 6,5 млн внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в Украине.

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Об этом сообщает пресс-служба движения Global Citizen, которое выступило одним из организаторов мероприятия.

По данным организации, о своих обязательствах и пожертвованиях заявили, в частности, Европейская комиссия – $1,1 млрд, Канада – $80 млн, Бельгия – $904 млн, Хорватия – $111 млн, Чехия – $222 млн, Эстония – $0,11 млн, Финляндия – $778 млн, Ирландия – $58 млн, Италия - $400 млн, Мальта — $0,06 млн, Словакия – $595 млн, Швеция — $333 млн, Катар – $5 млн.

Кроме этого, Банк развития Совета Европы заявил о кредитах на сумму $1,1 млрд, а Европейский инвестиционный банк – на сумму $4,4 млрд (еще требуют одобрения совета директоров).

В свою очередь, Европейский банк реконструкции и развития подтвердил, что он выделит $1,1 млрд из ранее объявленного 9 марта пакета в $2,25 млрд специально для проектов в муниципалитетах, пострадавших от кризиса, говорится в сообщении.

В сообщении Еврокомиссии ранее уточнялось, что из EUR9,1 млрд EUR1,8 млрд предназначены для внутренне перемещенных лиц в Украине, а EUR7,3 млрд – для размещения беженцев в государствах-членах ЕС и соседних странах.

В Global Citizen отмечают, что акция по сбору средств Stand Up for Ukraine была организована в партнерстве с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и премьер-министром Канады Джастином Трюдо с участием президента Польши Анджея Дуды.

В компании также заявили, что новые корпоративные обязательства взяли на себя Blue Bottle Coffee, Bridgewater Associates, Cisco, Coca-Cola Company, Continental Development Corporation, Crush Music, CSL Behring, DocuSign, Farmamundi Foundation, Google, Nestlé, Nespresso, Twitter, Verizon, The Foundation at Sanofi, Seadream Family Foundation и Sun Life.

Кроме этого, мероприятие поддержали более сотни артистов, спортсменов, адвокатов и граждан со всего мира.

Напомним, Совет директоров Международного валютного фонда согласовал открытие специального административного счета для направления денег стран-доноров на помощь Украине.

Ранее Украина получила 1,4 млрд долларов от Международного валютного фонда в рамках экстренного финансирования Украины.