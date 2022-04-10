Stand Up for Ukraine: на допомогу українським біженцям зібрали понад $10 млрд

Під час акції Stand Up for Ukraine було затверджено гранти на $4,6 млрд США (4,1 млрд євро) та кредити на $5,5 млрд (5 млрд євро), які будуть спрямовані на підтримку 4,4 млн українських біженців у європейських країнах та 6,5 млн внутрішньо переміщених осіб (ВПО) в Україні.

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Про це повідомляє прес-служба руху Global Citizen, який виступив одним із організаторів заходу.

За даними організації , про свої зобов'язання та пожертвування заявили, зокрема, Європейська комісія – $1,1 млрд, Канада – $80 млн, Бельгія – $904 млн, Хорватія – $111 млн, Чехія – $222 млн, Естонія – $0,11 млн, Фінляндія – $778 млн, Ірландія – $58 млн, Італія – $400 млн, Мальта – $0,06 млн, Словаччина – $595 млн, Швеція – $333 млн, Катар – $5 млн.

Крім цього, Банк розвитку Ради Європи заявив про кредити на суму $1,1 млрд, а Європейський інвестиційний банк – на суму $4,4 млрд (ще вимагають схвалення ради директорів).

У свою чергу , Європейський банк реконструкції та розвитку підтвердив, що він виділить $1,1 млрд із раніше оголошеного 9 березня пакету в $2,25 млрд спеціально для проектів у муніципалітетах, що постраждали від кризи, йдеться у повідомленні.

У повідомленні Єврокомісії раніше уточнювалося, що з EUR9,1 млрд EUR1,8 млрд призначено для внутрішньо переміщених осіб в Україні, а EUR7,3 млрд – для розміщення біженців у державах-членах ЄС та сусідніх країнах.

У Global Citizen зазначають, що акція зі збору коштів Stand Up for Ukraine була організована у партнерстві з головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляйєн та прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо за участю президента Польщі Анджея Дуди.

У компанії також заявили, що нові корпоративні зобов'язання взяли на себе Blue Bottle Coffee, Bridgewater Associates, Cisco, Coca-Cola Company, Continental Development Corporation, Crush Music, CSL Behring, DocuSign, Farmamundi Foundation, Google, Nestlé, Nespresso, Twitter, Verizon, The Foundation at Sanofi, Seadream Family Foundation та Sun Life.

Окрім цього, захід підтримали понад сотню артистів, спортсменів, адвокатів та громадян з усього світу .

Нагадаємо, Рада директорів Міжнародного валютного фонду погодила відкриття спеціального адміністративного рахунку для спрямування грошей країн-донорів на допомогу Україні.

Раніше Україна отримала 1,4 млрд. доларів від Міжнародного валютного фонду в рамках екстреного фінансування України.