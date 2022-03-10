МВФ перечиcлил Украине экстренную помощь в размере $1,4 млрд

В четверг, 10 марта, Украина получила 1,4 млрд долларов от Международного валютного фонда, в рамках экстренного финансирования Украины. Об этом заявил глава НБУ Кирилл Шевченко.

Такая помощь должна помочь удовлетворить неотложные потребности в расходах и смягчить экономические последствия военного вторжения РФ.

"Денежные средства по этой программе помогут профинансировать первоочередные расходы государственного бюджета и поддержать платежный баланс Украины. Окончательное решение по использованию средств Украиной будет принимать Министерство финансов как финансовый агент Украины в отношениях с Фондом", — заявил Шевченко.

Решение о ее выделении МФ принял за день до этого. Украинские власти соглашение с фондом о резервном кредитовании, но будут разрабатывать соответствующую экономическую программу, направленную на восстановление и рост в послевоенное время.

В фонде уверены, что выделенные деньги станут катализатором крупномасштабной мобилизации дополнительного льготного финансирования, которое потребуется для восполнения дефицита финансирования и смягчения экономических последствий войны.

Именно эти $1,4 млрд 27 февраля НБУ попросил у МВФ. Вырученные средства должны быть выплачены через 3-5 лет.

Выделение Украине дополнительного финансирования сделано по программе экстренной поддержки Фонда для его государств-членов – Инструменту быстрого финансирования (RFI).

RFI предоставляет возможность быстрого доступа к финансовой помощи странам, которые столкнулись со срочными потребностями платежного баланса, в том числе результате военных конфликтов.