НБУ отменил повышенные нормативы к банковским резервам

Национальный банк Украины (НБУ) вернул значение нормативов обязательного резервирования в банках на прежние уровни, которые существовали до принятия решения об их повышении.

Как сообщает пресс-служба регулятора, Нацбанк отменил решение о повышении нормативов обязательного резервирования

Таким образом, с 10 марта:

– норматив формирования банками обязательных резервов в национальной валюте составит 0% (предусматривалось увеличение до 2%);

– норматив формирования банками обязательных резервов в иностранной валюте составит 10% (предусматривалось повышение до 12%).

В НБУ отмечают, что это решение позволит банкам использовать дополнительные ликвидные средства в период действия военного положения и в дальнейшем поддерживать надлежащий уровень ликвидности банковской системы.

Напомним, в феврале текущего года Национальный банк повысил на 2% нормативы формирования банками обязательных резервов по текущим счетам в гривне и иностранной валюте для усиления монетарной трансмиссии.

Ранее сообщалось, что Национальный банк с 1 октября ввел новые антикризисные монетарные меры в рамках сворачивания помощи украинским банкам.

Постепенное сворачивание антикризисных монетарных мер НБУ начал 29 июля прошлого года, когда, в частности, уменьшил с пяти до трех лет предельный срок, на который предоставляются долгосрочные кредиты рефинансирования.