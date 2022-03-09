НБУ скасував підвищені нормативи до банківських резервів

Національний банк України (НБУ) повернув значення нормативів обов'язкового резервування у банках на колишні рівні, які існували до ухвалення рішення про їх підвищення.

Як повідомляє прес-служба регулятора, Нацбанк скасував рішення щодо підвищення нормативів обов'язкового резервування.

Таким чином, з 10 березня:

- норматив формування банками обов'язкових резервів у національній валюті становитиме 0% (передбачалося збільшення до 2%);

- норматив формування банками обов'язкових резервів у іноземній валюті становитиме 10% (передбачалося підвищення до 12%).

У НБУ наголошують, що це рішення дозволить банкам використати додаткові ліквідні кошти у період дії воєнного стану та надалі підтримувати належний рівень ліквідності банківської системи.

Нагадаємо, у лютому поточного року Національний банк підвищив на 2% нормативи формування банками обов'язкових резервів за поточними рахунками у гривні та іноземній валюті для посилення монетарної трансмісії.

Раніше повідомлялося, що Національний банк з 1 жовтня запровадив нові антикризові монетарні заходи у рамках згортання допомоги українським банкам.

Поступове згортання антикризових монетарних заходів НБУ розпочав 29 липня минулого року, коли, зокрема, зменшив із п'яти до трьох років граничний термін, на який надаються довгострокові кредити рефінансування.