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НБУ повысит требования для создания банковских резервов
Национальный банк Украины (НБУ) повысит в феврале на 2% нормативы формирования банками обязательных резервов по текущим счетам в гривне и иностранной валюте для усиления монетарной трансмиссии.
Как сообщает пресс-служба регулятора, с 10 февраля 2022 года повышаются:
– норматив формирования банками обязательных резервов в национальной валюте по требованию увеличится с 0% до 2%, но по срочным средствам – останется на уровне 0%;
– норматив формирования банками обязательных резервов в иностранной валюте увеличится с 10% до 12%.Подписывайтесь на наш Telegram канал
В НБУ отмечают, что с учетом действующего порядка формирования обязательных резервов фактическое повышение объема произойдет с 11 марта 2022 года.
По оценкам Нацбанка, общий объем обязательных резервов, которые банки должны будут формировать, увеличится примерно на 24 млрд грн.
В Национальном банке пояснили, что повышение требований к обязательному резервированию, прежде всего, направлено на усиление процентного канала монетарной трансмиссии путем управления структурным профицитом ликвидности в банковской системе и в целом на ослабление инфляционного давления.
Кроме того, это будет способствовать росту объемов срочных привлечений банков при одновременном сохранении роли обязательного резервирования в стимулировании дедолларизации экономики Украины.
"Учитывая значительные объемы избыточной ликвидности в банковской системе, соответствующий шаг, по оценкам Национального банка, не снизит кредитной способности банков и не будет угрожать стабильности финансовой системы", – подчеркнули в НБУ.
Соответствующие изменения, утвержденные решением правления НБУ, вступают в силу с 10 февраля 2022 года.
Напомним, в конце января Национальный банк Украины утвердил техническое задание для проведения ежегодной оценки устойчивости в 2022 году и определил перечень банков, которые будут проходить стресс-тестирование, что является ее составляющей.
Ранее сообщалось, что Национальный банк с 1 октября ввел новые антикризисные монетарные меры в рамках сворачивания помощи украинским банкам.
Постепенное сворачивание антикризисных монетарных мер НБУ начал 29 июля, когда, в частности, уменьшил с пяти до трех лет предельный срок, на который предоставляются долгосрочные кредиты рефинансирования.