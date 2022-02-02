НБУ повысит требования для создания банковских резервов

Национальный банк Украины (НБУ) повысит в феврале на 2% нормативы формирования банками обязательных резервов по текущим счетам в гривне и иностранной валюте для усиления монетарной трансмиссии.

Как сообщает пресс-служба регулятора, с 10 февраля 2022 года повышаются:

– норматив формирования банками обязательных резервов в национальной валюте по требованию увеличится с 0% до 2%, но по срочным средствам – останется на уровне 0%;

– норматив формирования банками обязательных резервов в иностранной валюте увеличится с 10% до 12%.

В НБУ отмечают, что с учетом действующего порядка формирования обязательных резервов фактическое повышение объема произойдет с 11 марта 2022 года.

По оценкам Нацбанка, общий объем обязательных резервов, которые банки должны будут формировать, увеличится примерно на 24 млрд грн.

В Национальном банке пояснили, что повышение требований к обязательному резервированию, прежде всего, направлено на усиление процентного канала монетарной трансмиссии путем управления структурным профицитом ликвидности в банковской системе и в целом на ослабление инфляционного давления.

Кроме того, это будет способствовать росту объемов срочных привлечений банков при одновременном сохранении роли обязательного резервирования в стимулировании дедолларизации экономики Украины.

"Учитывая значительные объемы избыточной ликвидности в банковской системе, соответствующий шаг, по оценкам Национального банка, не снизит кредитной способности банков и не будет угрожать стабильности финансовой системы", – подчеркнули в НБУ.

Соответствующие изменения, утвержденные решением правления НБУ, вступают в силу с 10 февраля 2022 года.

Напомним, в конце января Национальный банк Украины утвердил техническое задание для проведения ежегодной оценки устойчивости в 2022 году и определил перечень банков, которые будут проходить стресс-тестирование, что является ее составляющей.

Ранее сообщалось, что Национальный банк с 1 октября ввел новые антикризисные монетарные меры в рамках сворачивания помощи украинским банкам.

Постепенное сворачивание антикризисных монетарных мер НБУ начал 29 июля, когда, в частности, уменьшил с пяти до трех лет предельный срок, на который предоставляются долгосрочные кредиты рефинансирования.