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НБУ начинает очередное тестирование украинских банков
Национальный банк Украины (НБУ) утвердил техническое задание для проведения ежегодной оценки устойчивости в 2022 году и определил перечень банков, которые будут проходить стресс-тестирование, что является ее составляющей.
Как сообщает пресс-служба регулятора, оценка устойчивости будет производиться по состоянию на 1 января 2022 года.
По информации НБУ, она предусматривает оценку качества активов (asset quality review – AQR) для 71 финансового учреждения, имеющего банковскую лицензию.
Традиционно для стресс-тестирования было выбрано 30 крупнейших банков, отобранных по таким критериям, как размер активов, взвешенных с риском, объем привлеченных депозитов от домохозяйств и чистых кредитов, предоставленных домохозяйствам (с весом 40%, 50% и 10% соответственно).Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Однако принято решение, что в этом году Национальный банк не будет стресс-тестировать банки, дважды подряд продемонстрировавшие свою устойчивость к неблагоприятным событиям. Поэтому стресс-тестирование будут проходить только те финучреждения, которые по результатам последних двух оценок устойчивости имели повышенные необходимые уровни достаточности капитала или попали в список впервые", – говорится в сообщении.
В НБУ отмечают, что такое решение соответствует принципам риск-ориентированного надзорного подхода. Банки, которые будут проходить стресс-тестирование в 2022 году:
Ощадбанк;
Укрэксимбанк;
Укргазбанк;
Альфа-Банк;
Сбербанк;
Кредобанк;
Правэкс Банк;
Банк Форвард;
Банк Пивденный;
ТАСкомбанк;
Универсалбанк;
Банк Кредит Днепр;
Банк Восток;
Мегабанк;
А-Банк;
МТБ Банк;
КИБ;
Банк инвестиций и сбережений;
Банк Альянс;
"Львов";
"Глобус";
Аккордбанк.
Эти подходы установлены решением правления Нацбанка "Об утверждении Технического задания для осуществления оценки устойчивости банков и банковской системы Украины в 2022 году", которое вступило в силу 21 января 2022 года.
Подробности макроэкономических сценариев и подходов к стресс-тестированию в 2022 году будут обнародованы отдельно на сайте Национального банка.
Напомним, в 2021 году 30 крупнейших банков дополнительно прошли стресс-тестирование. По итогам оценки устойчивости Национальный банк установил выше минимального необходимый уровень достаточности капитала для ряда банков.
Ранее сообщалось, что Национальный банк с 1 октября ввел новые антикризисные монетарные меры в рамках сворачивания помощи украинским банкам.
Постепенное сворачивание антикризисных монетарных мер НБУ начал 29 июля, когда, в частности, уменьшил с пяти до трех лет предельный срок, на который предоставляются долгосрочные кредиты рефинансирования.