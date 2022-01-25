НБУ начинает очередное тестирование украинских банков

Национальный банк Украины (НБУ) утвердил техническое задание для проведения ежегодной оценки устойчивости в 2022 году и определил перечень банков, которые будут проходить стресс-тестирование, что является ее составляющей.

Как сообщает пресс-служба регулятора, оценка устойчивости будет производиться по состоянию на 1 января 2022 года.

По информации НБУ, она предусматривает оценку качества активов (asset quality review – AQR) для 71 финансового учреждения, имеющего банковскую лицензию.

Традиционно для стресс-тестирования было выбрано 30 крупнейших банков, отобранных по таким критериям, как размер активов, взвешенных с риском, объем привлеченных депозитов от домохозяйств и чистых кредитов, предоставленных домохозяйствам (с весом 40%, 50% и 10% соответственно).

"Однако принято решение, что в этом году Национальный банк не будет стресс-тестировать банки, дважды подряд продемонстрировавшие свою устойчивость к неблагоприятным событиям. Поэтому стресс-тестирование будут проходить только те финучреждения, которые по результатам последних двух оценок устойчивости имели повышенные необходимые уровни достаточности капитала или попали в список впервые", – говорится в сообщении.

В НБУ отмечают, что такое решение соответствует принципам риск-ориентированного надзорного подхода. Банки, которые будут проходить стресс-тестирование в 2022 году:

Ощадбанк;

Укрэксимбанк;

Укргазбанк;

Альфа-Банк;

Сбербанк;

Кредобанк;

Правэкс Банк;

Банк Форвард;

Банк Пивденный;

ТАСкомбанк;

Универсалбанк;

Банк Кредит Днепр;

Банк Восток;

Мегабанк;

А-Банк;

МТБ Банк;

КИБ;

Банк инвестиций и сбережений;

Банк Альянс;

"Львов";

"Глобус";

Аккордбанк.

Эти подходы установлены решением правления Нацбанка "Об утверждении Технического задания для осуществления оценки устойчивости банков и банковской системы Украины в 2022 году", которое вступило в силу 21 января 2022 года.

Подробности макроэкономических сценариев и подходов к стресс-тестированию в 2022 году будут обнародованы отдельно на сайте Национального банка.

Напомним, в 2021 году 30 крупнейших банков дополнительно прошли стресс-тестирование. По итогам оценки устойчивости Национальный банк установил выше минимального необходимый уровень достаточности капитала для ряда банков.

Ранее сообщалось, что Национальный банк с 1 октября ввел новые антикризисные монетарные меры в рамках сворачивания помощи украинским банкам.

Постепенное сворачивание антикризисных монетарных мер НБУ начал 29 июля, когда, в частности, уменьшил с пяти до трех лет предельный срок, на который предоставляются долгосрочные кредиты рефинансирования.