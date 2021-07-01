НБУ начал сворачивать меры по помощи банкам

Национальный банк Украины начал постепенное сворачивание антикризисных монетарных мер. Как говорится в сообщении регулятора, это предусмотрено постановлением правления НБУ №64 от 29 июня.

В частности, уже с 1 июня уменьшен с пяти до трех лет предельный срок, на который предоставляются долгосрочные кредиты рефинансирования.

При этом тендеры на предоставление таких кредитов для поддержки ликвидности банков в III квартале по-прежнему будут проводиться каждую вторую пятницу, а каждую пятницу — также тендеры на рефинансирование сроком до 90 дней.

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В то же время начнут действовать ограничения объемов тендеров по долгосрочному рефинансированию. Так, для тендера, который состоится 9 июля, такое ограничение будет составлять 5 млрд грн, 13 августа — 4 млрд грн и 10 сентября — 3 млрд грн.

Центробанк также утвердил график аукционов своп процентной ставки на III квартал: их частота уменьшится с двух до одного раза в месяц, а их срочность снизится с 5 до 3 лет. Следующие аукционы состоятся 28 июля (сроком на 3 года), 18 августа (на 1 год) и 29 сентября (на 2 года). В то же время максимальный размер предлагаемой на них условной суммы остался на уровне 500 млн грн.

Срочность депозитных сертификатов НБУ решил вернуть к докризисному показателю, увеличив с 7 до 14 дней.

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В НБУ напоминают, что долгосрочное рефинансирование сроком до пяти лет было введено для сохранения финансовой стабильности и поддержки экономики в марте 2020 года. По состоянию на конец июня 2021 года банки привлекли таких кредитов на 82,1 млрд грн.

Кроме того, в марте НБУ изменил срочность инструментов по регулированию ликвидности: двухнедельные депозитные сертификаты были заменены на недельные, а предельный срок краткосрочных кредитов рефинансирования был увеличен с 14 до 90 дней.

В июле 2020 года для оживления долгосрочного банковского кредитования регулятор ввел операции своп процентной ставки. Всего по состоянию на 30 июня 2021 года состоялось 20 соответствующих аукционов, на которых регулятор заключил с банками соглашения на сумму 18,9 млрд грн.