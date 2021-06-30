Рада приняла необходимый для кредита МВФ закон о корпоративном управлении в банках

Верховная Рада приняла в целом законопроект №4367 об усовершенствовании корпоративного управления в банках, являющийся условием для первого пересмотра программы финансирования stand-by Международного валютного фонда и получения Украиной второго транша кредита. За это решение проголосовали 279 депутатов, передает "Интерфакс-Украина".

При этом в ходе рассмотрения законопроекта парламентарии поддержали поправку о расширении состава правления Национального банка Украины с шести до семи человек, добавив в него члена правления, который будет отвечать за небанковские финучреждения.

Кроме того, депутаты поддержали поправку, предполагающую создание Нацбанком компаний и предприятий. Как пояснил депутат Андрей Иванчук (группа "Доверие"), речь идет о создании НБУ банкнотно-монетного двора, фабрики специальной бумаги для изготовления и печати денег, а также представительств за границей.

Данный законопроект был зарегистрирован в Раде еще в ноябре 2020 года тремя членами комитета по финансам, налоговой и таможенной политике, включая его главу Даниила Гетманцева.

Целью документа называлось усовершенствование корпоративного управления в банках, в частности усиление ответственности совета и правления банка, системы внутреннего контроля и управления рисками. Он также внедряет новую структуру капитала (включая буферы капитала), которая призвана усилить способность банков поглощать убытки, а также дополнительные требования к членам совета и правления.

Нацбанку предоставлено право устанавливать банкам индивидуальный размер экономических нормативов в зависимости от рискованности деятельности и право требовать изменения персонального состава совета или правления банка, если текущий состав этих органов не способен обеспечивать эффективное управление и контроль за деятельностью финучреждения.

Принятый документ также уточняет отдельные нормы банковского законодательства, в частности относительно консолидированного надзора за банковскими группами, лицензирования банков, согласования приобретения существенного участия в банках и требований к их структурам собственности.

Ранее Украина в рамках 18-месячной программы финансирования МВФ stand by на 3,6 млрд специальных прав заимствования (5 млрд долларов в эквиваленте) взяла на себя обязательства внести изменения в закон о банковской деятельности, подготовленные совместно с МВФ и Всемирным банком.

Напомним, что в начале июня представитель фонда Джерри Райс заявил, что для получения второго транша кредита Украина пока достигла недостаточного прогресса. Не уточняя деталей, он напомнил, что целью оговоренных в рамках программы мер является, в частности, улучшение управления в НБУ и законодательства о банковском надзоре, среднесрочное снижение бюджетного дефицита, усиление антикоррупционной вертикали и судебной системы.

При этом еще в феврале тогдашний советник главы Офиса президента Тимофей Милованов заявлял, что власти рассчитывают на 700 млн долларов второго транша от МВФ до лета. В апреле же советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко заявлял, что второй транш от МВФ Украина ждет до сентября.

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Среди основных публичных требований МВФ звучали судебная реформа, в частности принятие закона о Высшем совете правосудия, принятие определенных изменений в банковское законодательство, а также обеспечение независимости вертикали антикоррупционных органов.

В частности, по словам министра финансов Сергея Марченко, МВФ требует устранить последствия принятия Конституционным судом в 2020 году ряда решений, которые противоречили обязательствам Украины перед МВФ, имея в виду отмену КС уголовной ответственности за подачу чиновниками недостоверной информации в своих декларациях. Отметим, что накануне, 29 июня, Рада по настоянию президента Владимира Зеленского все же приняла закон, дополнительно к закону от 4 декабря, ужесточающий уголовную ответственность за нарушения в этой сфере.