Финансы 1 час назад

У Зеленского ожидают получить второй транш от МВФ до сентября 2021 года

В частности, по действующей программе в размере $2 млрд

Олег Устенко. Фото: latifundist.com Олег Устенко. Фото: latifundist.com
Олег Устенко. Фото: latifundist.com

Украина может получить второй транш от Международного валютного фонда по действующей программе в размере $2 млрд до сентября 2021 года.

Об этом заявил советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко в эфире телеканала "Украина 24".

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"К сентябрю должны получить такой транш. А, если иметь в виду, что август является месяцем отпусков, то у нас есть июнь и июль, чтобы мы получили деньги. И это понимаем не только мы в Киеве, но и в Вашингтоне — в офисе МВФ", — сказал он.

Советник Зеленского напомнил, что "МВФ зарезервировал для Украины $5 млрд, из которых $2,1 млрд Украина уже получила".

По его словам, сейчас Украина ведет с МВФ активные технические консультации по получению очередного валютного транша, в том числе на уровне Кабмина, НБУ, Министерства юстиции, Министерства энергетики, а также Офиса президента.

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"Мы ожидаем прогресса, мяч на нашей стороне. Те законопроекты, которые мы должны были принять для того, чтобы получить транш, касающиеся судебной системы, ее реформирования и антикоррупционной архитектуры — находятся сейчас на рассмотрении в парламенте. Я считаю, у нас достаточно шансов для получения денег МВФ", — резюмировал он.

Ранее Устенко заявлял, что если МВФ откажется выделять Украине кредит до сентября, властям придется сокращать расходы госбюджета.

Напомним, министр финансов Сергей Марченко отметил, что Украина может уже сейчас начинать переговоры о заключении нового меморандума с Международным валютным фондом.

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