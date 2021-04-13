Если МВФ не даст денег, придется урезать расходы госбюджета — советник Зеленского

Если Международный валютный фонд откажется выделять Украине кредит до сентября, расходы госбюджета будут сокращены. Об этом в интервью "РБК-Украина" сказал советник президента по вопросам экономики Олег Устенко.

"Важно, чтобы Рада справилась со своей задачей вовремя. Иначе придется задействовать план Б", — сказал он.

По его словам, если законопроекты, необходимые для пересмотра программы с МВФ, не будут проголосованы вовремя, тогда нужно будет сразу же начинать подготовку к пересмотру госбюджета.

"Нужно будет решать вопрос, где можно сэкономить. Придется пересмотреть расходы. Необходимо быть готовыми к выходу на внешние рынки и одалживать под более высокие проценты, чего, конечно, не хотелось бы", — добавило он.

Кроме того, подчеркнул Устенко, "и в базовом, и в альтернативном сценарии нужно максимально выдавить ресурс за счет таможни и борьбы с контрабандой".

"Подчеркну, что шансы на то, что мы успеем все в срок и получим финансирование МВФ, достаточно высоки. Точно выше, чем 50%", — заключил советник Зеленского.

Накануне международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings, а в конце февраля и агентство Fitch Ratings, заявили что ожидают выделения МВФ Украине в 2021 году одного транша макрофинансовой помощи на 700 млн долларов.

При этом министр финансов Сергей Марченко ранее отмечал, что МВФ для выделения Украине транша требует в первую очередь устранить последствия принятия Конституционным судом в 2020 году ряда решений, которые противоречили обязательствам Украины перед фондом, взятым ранее.

Напомним, 21 мая 2020 года МВФ и украинское правительство достигли предварительной договоренности относительно запуска новой программы кредитования stand-by. Договоренность предусматривает выделение 5 млрд долларов и рассчитана на 18 месяцев.

В то же время в период с декабря 2020 года по 13 февраля 2021 года МВФ проводил пересмотр программы в виртуальном режиме, однако соглашения об этом достигнуто не было.