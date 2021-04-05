МВФ требует решить вопрос с КСУ, о новых обязательствах пока речь не идет — министр

Международный валютный фонд для выделения Украине очередного транша макрофинансовой помощи требует в первую очередь устранить последствия принятия Конституционным судом в 2020 году ряда решений, которые противоречили обязательствам Украины перед МВФ, взятым ранее. Об этом рассказал в эфире телеканала "Интер" министр финансов Сергей Марченко.

"Вспомните 20-й год, когда КС принял несколько решений, которые нас отбросили к предыдущим программам. Они сказали: уважаемые, вы же эти решения принимали уже давно, вернитесь, пожалуйста, к этим обязательствам и восстановите их. Сейчас только об этом идет речь. То есть, основные, ключевые преграды в сотрудничестве — это не о новых обязательствах, это обязательства предыдущих периодов, которые мы должны восстановить", — подчеркнул министр.

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При этом он отметил, что на сегодня наблюдается определенный прогресс в переговорах с фондом по этому вопросу.

"Мы смотрим оптимистично в направлении переговоров, мы видим определенный прогресс. В последнее время он довольно-таки успешный, и последний звонок, который был у премьер-министра, — он свидетельствует о том, что мы приближаемся к пониманию по некоторым вопросам, которые еще буквально месяц назад, два месяца назад было сложно реализовывать. Сейчас мы видим свет в конце тоннеля. Мы идем по этому сценарию, он для нас основной", — сказал Марченко.

Он добавил, что Минфин может рассматривать и другие сценарии, однако они являются нежелательными, поскольку "имеют определенные последствия".

"Потому я бы хотел говорить о сценарии основном, и мы к нему сейчас максимально приближаемся", — подчеркнул чиновник.

При этом Марченко посетовал на то, что с представителями МВФ приходится общаться дистанционно, что создает определенные сложности, и отметим, что было бы лучше, если бы миссия МВФ сама приехала в Украину.

"В онлайн-общении вы тратите много времени на поиск компромиссов там, где вы могли бы быстрее найти решение. Плюс разница во времени добавляет определенных проблем. Но в целом наша задача — выполнить домашнее задание — и тогда, я думаю, проблем не должно быть", — резюмировал он.

Напомним, что напряжение в отношениях Украины с западными странами, в особенности США, а также правовой и политический кризис в самой Украине вызвал ряд решений КС, принятых во второй половине 2020 года. В частности, 27 октября суд признал неконституционными ряд положений закона "О предотвращении коррупции" и уголовной ответственности за подачу недостоверной информации в декларациях чиновников об их доходах и имуществе.

27 ноября президент Владимир Зеленский предложил Раде восстановить уголовную ответственность за подачу чиновниками недостоверной информации в е-декларациях, вернув, в том числе, в качестве максимального наказания лишение свободы до двух лет.

Однако парламент в итоге принял 4 декабря не его, а "компромиссный", как заявлял спикер Дмитрий Разумков, документ, не предусматривавший восстановления такого наказания. Он был внесен рядом депутатов всего лишь за день до того и принят сразу за основу и в целом. Зеленский подписал закон лишь 23 декабря.

Однако уже 29 декабря он провел заседание СНБО, на котором была одобрена подача президентом нового законопроекта, ужесточающего нормы только что принятого. 27 января 2021 года он был внесен в Раду как неотложный, но пока не рассматривался.

В свою очередь, 16 сентября 2020 года КС признал не соответствующим Конституции ряд норм закона о Национальном антикоррупционном бюро, включая полномочия президента назначать его директора. В конце августа он признал неконституционным указ президента Петра Порошенко от апреля 2015 года о назначении главой бюро Артема Сытника, продолжение работы которого на этой должности поддерживают США и другие западные страны. НАБУ решение КС выполнять отказалось, и бюро до сих пор де-факто руководит Сытник. Отдельного же указа, в котором бы говорилось об увольнении Сытника или отмене его назначения, Зеленский не издавал.