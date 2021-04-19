Политика и экономика 30 минут назад

Новый меморандум с МВФ можно обсуждать уже сейчас — Марченко

"Каких-то затруднений, которые не давали бы нам возможность сейчас начать переговоры по меморандуму, у нас нет"

Сергей Марченко. Фото: Минфин Сергей Марченко. Фото: Минфин
Сергей Марченко. Фото: Минфин

Министр финансов Сергей Марченко отмечает, что Украина может уже сейчас начинать переговоры о заключении нового меморандума с Международным валютным фондом. Об этом он сказал в интервью LB.ua.

По его словам, окончательной редакции меморандума после пересмотра на сегодня нет, а сроки ее готовности зависят от МВФ.

Кратко и по делу в Telegram

"Это зависит от МВФ. По большому счету, каких-то затруднений, которые не давали бы нам возможность сейчас начать переговоры по меморандуму, у нас нет. По большому счету, драфт меморандума можно было бы обсуждать уже сейчас. Но будет очень много нюансов в формулировках, в деталях. Будет достаточно много предварительных условий из-за того, что часть структурных маяков перейдут в предварительные условия", — отметил он.

В ответ на вопрос о том, какие предварительные условия войдут в меморандум с МВФ и когда документ будет согласован, министр констатировал, что это зависит от продвижения по ключевым вопросам.

Читайте также:
Посол США объяснила, зачем Украине программы МВФ и Всемирного банка

"Все зависит от того, насколько мы продвинемся по формулировкам по ключевым вопросам. На днях был разговор премьера с Альфредом Кеммером — это директор европейского департамента МВФ, в ходе которого обсуждались эти вопросы. Есть решение Венецианской комиссии по закону о Высшем совете правосудия. Так что есть определенный прогресс по сближению позиций, я бы так сказал", — сказал Марченко.

По словам чиновника, четкие формулировки обязательств, которые готова на себя взять Украина, "еще четко не выкристаллизованы", чтобы можно однозначно говорить о сроках.

Он также отметил, что не важно, будет ли количество предварительных условий в меморандуме рекордным или не будет таковым. При этом Марченко уточнил, что предварительные условия будут "в плоскости антикоррупционной реформы".

Читайте также:
В НБУ рассказали, чем грозит Украине отказ от сотрудничества с МВФ

"Важно, что работа идет. Если мы продвигаемся в части обязательств, дальше голосуем за законы, то предварительные условия не станут проблемой. Если мы объединяем условия, которые были в меморандуме для нескольких траншей, то логично будет объединение и самих траншей. Мы это будем ставить как один из приоритетных вопросов. Просто возникает вопрос, что же мы будем пересматривать, если львиную часть программы мы выполним уже сейчас?" — сказал он.

Министр отметил, что на данном этапе идет речь о том, что МВФ обеспокоен тем, что на бюджет могут быть переложены фискальные риски, связанные с рынком электроэнергетики.

"Проблема может возникнуть не в этом, а возможно, в 2022, 2023 году. И поэтому МВФ хочет сбалансированной модели рынка электроэнергетики. Мы сейчас активно работаем со Всемирным банком. Я думаю, что будет выработано понимание того, как можно сбалансировать этот рынок. Главное, как закрыть долги и не накапливать их. То есть, нужно выработать механизм, которым можно было сбалансировать рынок, определить компенсаторы государства", — сказал чиновник.

Читайте также:
В Украине могут рассчитывать на 2 транша от Международного валютного фонда — глава НБУ

По его словам, на этот счет "идеи есть разные: к примеру, увеличить экологический налог, по акцизам есть предложения".

"Я не хочу сейчас конкретно говорить, поскольку модель еще не сформулирована. В этом рынке огромные перекосы и узкие места, над которыми нужно работать", — добавил Марченко.

Министр также отметил, что завершение переговоров с МВФ в июле с выделением транша кредита максимум в сентябре, о чем недавно заявлял советник президента Олег Устенко, является "хорошим вариантом, к которому мы идем", и пока в переговорах есть прогресс, он будет смотреть на сроки оптимистично.

Марченко добавил, что вопрос о продлении нынешней полуторагодовой программы, которая может быть продлена до трех лет, будет подниматься, когда Минфин приступит к работе над меморандумом.

Напомним, ранее Устенко заявил, что если МВФ откажется выделять Украине кредит до сентября, властям придется сокращать расходы госбюджета.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Зеленский пообщался с Макроном и Меркель: те призвали РФ отвести войска от Украины
Зеленский пообщался с Макроном и Меркель: те призвали РФ отвести войска от Украины
В Украине объявлены антитеррористические учения с "особым режимом" в отдельных районах
В Украине объявлены антитеррористические учения с "особым режимом" в отдельных районах
Минфин готовится закручивать гайки уклонистам от уплаты налогов: "Мы залатаем пробелы"
Минфин готовится закручивать гайки уклонистам от уплаты налогов: "Мы залатаем пробелы"
Загрузка...
Новое видео
Как энергоэффективность повышает безопасность труда и лояльность персонала — Антон Ковалишин

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. "Все оспорим в суде": как киевские бары и кафе продолжают работать вопреки локдауну

  3. В киевской многоэтажке обвалились балконы (ФОТО)

  4. В РФ заявили о высылке 20 дипломатов Чехии в ответ на выдворение 18 российских

  5. В Украине объявлены антитеррористические учения с "особым режимом" в отдельных районах

Ивент
Саміт сталого бізнесу. Як будувати соціально відповідальну та комерційно успішну компанію
Саміт сталого бізнесу. Як будувати соціально відповідальну та комерційно успішну компанію
Головна тема заходу — побудова сталої екосистеми в умовах невизначеності. Кожен учасник отримає систематизовані стратегії побудови сталого бізнесу, які довели свою ефективність.
Загрузка...