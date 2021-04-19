Новый меморандум с МВФ можно обсуждать уже сейчас — Марченко

Министр финансов Сергей Марченко отмечает, что Украина может уже сейчас начинать переговоры о заключении нового меморандума с Международным валютным фондом. Об этом он сказал в интервью LB.ua.

По его словам, окончательной редакции меморандума после пересмотра на сегодня нет, а сроки ее готовности зависят от МВФ.

"Это зависит от МВФ. По большому счету, каких-то затруднений, которые не давали бы нам возможность сейчас начать переговоры по меморандуму, у нас нет. По большому счету, драфт меморандума можно было бы обсуждать уже сейчас. Но будет очень много нюансов в формулировках, в деталях. Будет достаточно много предварительных условий из-за того, что часть структурных маяков перейдут в предварительные условия", — отметил он.

В ответ на вопрос о том, какие предварительные условия войдут в меморандум с МВФ и когда документ будет согласован, министр констатировал, что это зависит от продвижения по ключевым вопросам.

"Все зависит от того, насколько мы продвинемся по формулировкам по ключевым вопросам. На днях был разговор премьера с Альфредом Кеммером — это директор европейского департамента МВФ, в ходе которого обсуждались эти вопросы. Есть решение Венецианской комиссии по закону о Высшем совете правосудия. Так что есть определенный прогресс по сближению позиций, я бы так сказал", — сказал Марченко.

По словам чиновника, четкие формулировки обязательств, которые готова на себя взять Украина, "еще четко не выкристаллизованы", чтобы можно однозначно говорить о сроках.

Он также отметил, что не важно, будет ли количество предварительных условий в меморандуме рекордным или не будет таковым. При этом Марченко уточнил, что предварительные условия будут "в плоскости антикоррупционной реформы".

"Важно, что работа идет. Если мы продвигаемся в части обязательств, дальше голосуем за законы, то предварительные условия не станут проблемой. Если мы объединяем условия, которые были в меморандуме для нескольких траншей, то логично будет объединение и самих траншей. Мы это будем ставить как один из приоритетных вопросов. Просто возникает вопрос, что же мы будем пересматривать, если львиную часть программы мы выполним уже сейчас?" — сказал он.

Министр отметил, что на данном этапе идет речь о том, что МВФ обеспокоен тем, что на бюджет могут быть переложены фискальные риски, связанные с рынком электроэнергетики.

"Проблема может возникнуть не в этом, а возможно, в 2022, 2023 году. И поэтому МВФ хочет сбалансированной модели рынка электроэнергетики. Мы сейчас активно работаем со Всемирным банком. Я думаю, что будет выработано понимание того, как можно сбалансировать этот рынок. Главное, как закрыть долги и не накапливать их. То есть, нужно выработать механизм, которым можно было сбалансировать рынок, определить компенсаторы государства", — сказал чиновник.

По его словам, на этот счет "идеи есть разные: к примеру, увеличить экологический налог, по акцизам есть предложения".

"Я не хочу сейчас конкретно говорить, поскольку модель еще не сформулирована. В этом рынке огромные перекосы и узкие места, над которыми нужно работать", — добавил Марченко.

Министр также отметил, что завершение переговоров с МВФ в июле с выделением транша кредита максимум в сентябре, о чем недавно заявлял советник президента Олег Устенко, является "хорошим вариантом, к которому мы идем", и пока в переговорах есть прогресс, он будет смотреть на сроки оптимистично.

Марченко добавил, что вопрос о продлении нынешней полуторагодовой программы, которая может быть продлена до трех лет, будет подниматься, когда Минфин приступит к работе над меморандумом.

Напомним, ранее Устенко заявил, что если МВФ откажется выделять Украине кредит до сентября, властям придется сокращать расходы госбюджета.