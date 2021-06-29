Политика 30 минут назад

Рада после вето Зеленского ввела год тюрьмы за неподачу чиновниками е-деклараций

Парламент согласился с мнением президента, что "справедливое" наказание за такое нарушение должно быть столь жестким

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Верховная Рада приняла с предложениями президента Владимира Зеленского ветированный им ранее закон об ужесточении наказаний для чиновников за предоставление недостоверной информации в декларациях о доходах и имуществе или непредоставление такой информации.

За принятие соответствующего законопроекта №4651 в целом с президентскими замечаниями проголосовало конституционное большинство в 315 депутатов. Против этого голосовало лишь трое — внефракционный Александр Дубинский и двое нардепов от "Оппозиционной платформы — За жизнь" (остальные члены этой фракции либо воздержались, либо проигнорировали голосование).

Подпишитесь на канал DELO.UA

Зеленский требовал устранить в заблокированном им законе два, по его мнению, недочета — в частности, дополнить возможное наказание за неподачу е-декларации не только ограничением свободы на срок до двух лет, но и лишением свободы на один год.

Кроме того, президент требовал устранить норму, по которой сведения об объектах декларирования, находящихся во владении или пользовании членов семьи чиновника, должны были указываться только в том случае, если член семьи сообщил о таких объектах самому декларанту в любом виде. По мнению Зеленского, это создало бы "лазейку" для уклонения субъектами декларирования от надлежащего исполнения обязанности по декларированию.

Читайте также:
В МВФ заявили, что ждут "большего прогресса" Украины для получения второго транша кредита

Напомним, что данный законопроект сам же Зеленский и внес в парламент 27 января, однако в итоговый вариант закона, принятый Радой 3 июня, были внесены правки, которыми президент остался недоволен и оперативно анонсировал, что наложит свое вето на этот документ.

Отметим также, что еще 27 ноября 2020 года Зеленский предложил Раде восстановить уголовную ответственность за подачу чиновниками недостоверной информации в электронных декларациях, вернув, в том числе, в качестве максимального наказания лишение свободы до двух лет.

Однако парламент в итоге принял 4 декабря не его, а "компромиссный", как заявлял спикер Дмитрий Разумков, документ. Он был внесен рядом депутатов всего лишь за день до того и принят сразу за основу и в целом. Зеленский подписал закон лишь 23 декабря.

При этом уже 29 декабря он провел заседание СНБО, на котором была одобрена подача президентом нового законопроекта, ужесточающего нормы только что принятого. Спустя месяц Зеленский подал его в Раду.

Источник фото: Depositphotos

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

В транспортном комитете Рады оттягивают ликвидацию коррупции с документами моряков — СМИ
В транспортном комитете Рады оттягивают ликвидацию коррупции с документами моряков — СМИ
Рада возобновила работу Высшей квалификационной комиссии судей
Рада возобновила работу Высшей квалификационной комиссии судей
В Раде зарегистрировали законопроект о Большом Государственном Гербе Украины
В Раде зарегистрировали законопроект о Большом Государственном Гербе Украины
Загрузка...
Новое видео
"Стендап в Украине сейчас на хайпе": основательницы Business Stand Up Agency

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. В Лондоне на станции метро прогремел взрыв (ФОТО, ВИДЕО)

  3. Торговля, бары и IT — какую работу стремятся найти украинские студенты

  4. Лишение пенсий, тренинги и компенсации: что заложил Зеленский в стратегию судебной реформы

  5. Спектральный анализ: почему устаревшая плата за радиочастоты тормозит цифровизацию страны

Ивент
Ефективність та трансформація. Навчайтеся бізнесу у практиків на GET Business Festival
Ефективність та трансформація. Навчайтеся бізнесу у практиків на GET Business Festival
У Pochayna Event Hall зберуться понад 70 провідних бізнес-практиків та 3000 представників підприємницької спільноти, аби разом сформувати стратегію, що відповідає викликам нового часу
Загрузка...