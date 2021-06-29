Рада после вето Зеленского ввела год тюрьмы за неподачу чиновниками е-деклараций

Верховная Рада приняла с предложениями президента Владимира Зеленского ветированный им ранее закон об ужесточении наказаний для чиновников за предоставление недостоверной информации в декларациях о доходах и имуществе или непредоставление такой информации.

За принятие соответствующего законопроекта №4651 в целом с президентскими замечаниями проголосовало конституционное большинство в 315 депутатов. Против этого голосовало лишь трое — внефракционный Александр Дубинский и двое нардепов от "Оппозиционной платформы — За жизнь" (остальные члены этой фракции либо воздержались, либо проигнорировали голосование).

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Зеленский требовал устранить в заблокированном им законе два, по его мнению, недочета — в частности, дополнить возможное наказание за неподачу е-декларации не только ограничением свободы на срок до двух лет, но и лишением свободы на один год.

Кроме того, президент требовал устранить норму, по которой сведения об объектах декларирования, находящихся во владении или пользовании членов семьи чиновника, должны были указываться только в том случае, если член семьи сообщил о таких объектах самому декларанту в любом виде. По мнению Зеленского, это создало бы "лазейку" для уклонения субъектами декларирования от надлежащего исполнения обязанности по декларированию.

Напомним, что данный законопроект сам же Зеленский и внес в парламент 27 января, однако в итоговый вариант закона, принятый Радой 3 июня, были внесены правки, которыми президент остался недоволен и оперативно анонсировал, что наложит свое вето на этот документ.

Отметим также, что еще 27 ноября 2020 года Зеленский предложил Раде восстановить уголовную ответственность за подачу чиновниками недостоверной информации в электронных декларациях, вернув, в том числе, в качестве максимального наказания лишение свободы до двух лет.

Однако парламент в итоге принял 4 декабря не его, а "компромиссный", как заявлял спикер Дмитрий Разумков, документ. Он был внесен рядом депутатов всего лишь за день до того и принят сразу за основу и в целом. Зеленский подписал закон лишь 23 декабря.

При этом уже 29 декабря он провел заседание СНБО, на котором была одобрена подача президентом нового законопроекта, ужесточающего нормы только что принятого. Спустя месяц Зеленский подал его в Раду.