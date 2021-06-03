Рада вернула тюремное наказание за ложь в декларациях чиновников

Верховная Рада приняла в целом президентский законопроект №4651 об ужесточении ответственности за недостоверную информацию в декларациях чиновников об имуществе и доходах вплоть до лишения свободы на два года.

За такое решение проголосовало 307 депутатов. В частности, его поддержали все присутствовавшие при голосовании нардепы от "Слуги народа", "Европейской солидарности", "Батькивщины", "Голоса" и группы "Доверия". Все восемь депутатов, проголосовавших против принятия закона, были из "Оппозиционной платформы — За жизнь". Группа "За будущее" (кроме Виктора Балоги) голосование проигнорировала.

Напомним, что данный законопроект президент Владимир Зеленский внес в парламент 27 января. При этом данная инициатива прошла нетипичную процедуру: сначала решение об этом принял Совет национальной безопасности и обороны, а затем его ввел в действие Зеленский, рекомендовав, таким образом, самому себе внести проект закона в Раду.

Документом уточняется во введенной в декабре 2020 года статье 366-2 Уголовного кодекса (декларирование недостоверной информации) наказание за умышленное внесение чиновниками недостоверных сведений в декларации.

Так, в случае, если внесенные сведения отличаются от достоверных на сумму от 500 до 2000 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, это будет наказываться либо штрафом от 3000 до 4000 необлагаемых минимумов доходов граждан, либо общественными работами на срок от 150 до 240 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Если же субъект декларирования умышленно внес недостоверные сведения, отличающиеся от достоверных на сумму более 2000 прожиточных минимумов, то для него вводится наказание в виде либо штрафа от 4000 до 5000 необлагаемых минимумов, либо общественных работ на срок от 150 до 240 часов, либо ограничения свободы на срок до двух лет, либо лишения свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.