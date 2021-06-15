Политика 1 час назад

Недостаточно суров: Зеленский ветировал закон о лжи в декларациях и объяснил почему

По словам президента, в нынешней версии закона есть законодательные лазейки для недобросовестных декларантов

Фото: Офис президента Фото: Офис президента
Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский ветировал принятый парламентом закон, который ослабляет ответственность за недостоверное декларирование. Об этом сообщили в пресс-службе гаранта.

Там заявили, что этот документ Зеленский вернул в Верховную Раду со своими предложениями. Отмечается, что глава государства инициировал этот проект закона для восстановления наказания в виде лишения свободы за недостоверное декларирование.

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В то же время при рассмотрении указанного документа в сессионном зале Верховной Рады депутаты внесли некоторые изменения, которые пришлись не по нраву лидеру государства.

В Офисе поясняют, что эти правки дают законодательную лазейку недобросовестным декларантам для того, чтобы не указывать в своих декларациях движимое и недвижимое имущество, которым владеют или пользуются их родственники, объясняя это тем, что члены их семьи якобы не предоставили им соответствующей информации об этом имуществе.

То есть таким образом декларанта можно привлечь к уголовной ответственности только за недостоверное декларирование объектов, о которых ему предоставили сведения члены семьи.

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Учитывая это, украинский президент вернул закон в парламент. "Уголовная ответственность за недостоверное декларирование сведений должна быть достаточно суровой и предусматривать возможность назначения наказания в виде лишения свободы", — заявил он.

Напомним, 3 июня Верховная Рада приняла в целом президентский законопроект №4651 об ужесточении ответственности за недостоверную информацию в декларациях чиновников об имуществе и доходах вплоть до лишения свободы на два года.

Но уже на следующий день в Офисе президента заявили, что будут ветировать этот документ, поскольку предлагаемую гарантом ответственность ослабили.

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