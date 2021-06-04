Зеленский наложит вето на закон о декларировании доходов

Президент Украины Владимир Зеленский будет ветировать законопроект №4651 "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Украины относительно совершенствования ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления", который приняла Верховная Рада.

Как сообщает пресс-служба главы государства, президент неоднократно отмечал необходимость принятия законопроекта о восстановлении справедливой уголовной ответственности за умышленное непредставление декларации и внесение в нее заведомо недостоверных сведений.

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"Я не допущу уничтожения или ослабления электронного декларирования чиновников. Подписание закона в проголосованном в Верховной Раде виде невозможно. Это не то, чего ждут украинцы, и не то, что им обещал я, внеся этот законопроект на рассмотрение парламента. Мы должны установить пропорциональное и справедливое наказание за правонарушения, связанные с декларированием", — заявил Зеленский.

В пресс-службе напомнили, что 3 июня депутаты Верховной Рады Украины проголосовали во втором чтении инициированный президентом законопроект № 4651 в виде, который ослабляет систему декларирования и наказание за уголовные правонарушения в этой сфере.

В частности, депутаты изменили подходы к декларированию активов, которые находятся во владении членов семьи декларанта.

"Это даст возможность декларантам не указывать в декларациях движимое и недвижимое имущество, которым владеют или пользуются их родственники, если член семьи не предоставляет информацию о нем. За такие действия декларанты не будут наказаны. Сейчас же такие активы подлежат обязательному декларированию в части тех сведений, которые известны или должны быть известны субъекту декларирования", — говорится в сообщении.

В Офисе президента считают, что проголосованная норма позволит недобросовестному декларанту переписывать дорогие машины, квартиры, например, на супругу, которая, по его словам, отказывается предоставить ему документы об этом имуществе, а следовательно, не декларировать его. Недобросовестные декларанты будут объяснять это тем, что член семьи якобы не подал информацию в любой форме. И за это декларант не будет привлечен к уголовной ответственности.

"Система электронного декларирования была требованием Европейского Союза для введения безвизового режима с Украиной. До сих пор проводится мониторинг этих обязательств, поэтому я не могу поставить под угрозу одно из главных достижений на пути к интеграции с ЕС — безвизовый режим", — подчеркнул Зеленский.

Кроме того, поправками, которые подали депутаты, предлагается за умышленное непредставление декларации чиновником ввести наказание в виде ограничения свободы. Без комплексного изменения подхода к определению степени наказания оно не будет иметь надлежащего сдерживающего эффекта и не является пропорциональным.

По словам Зеленского, за недекларирование имущества чиновниками должна быть установлена справедливая уголовная ответственность.

"Уголовная ответственность за непредставление декларации и внесение в нее заведомо недостоверных сведений должна быть достаточно суровой и предусматривать возможность назначения наказания в виде лишения свободы. Коррупционеры должны понести ответственность согласно закону", — отметил глава государства.

При этом Венецианская комиссия в своем заключении от 5 мая 2021 года полностью поддержала инициированные президентом изменения по установлению наказания за правонарушения, связанные с декларированием, и не высказала никаких замечаний.

Напомним, что данный законопроект президент Владимир Зеленский внес в парламент 27 января. При этом данная инициатива прошла нетипичную процедуру: сначала решение об этом принял Совет национальной безопасности и обороны, а затем его ввел в действие Зеленский, рекомендовав, таким образом, самому себе внести проект закона в Раду.

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Документом уточняется во введенной в декабре 2020 года статье 366-2 Уголовного кодекса ("Декларирование недостоверной информации") наказание за умышленное внесение чиновниками недостоверных сведений в декларации.

Отметим, что еще 27 ноября 2020 года Зеленский предложил Раде восстановить уголовную ответственность за подачу чиновниками недостоверной информации в электронных декларациях, вернув, в том числе, в качестве максимального наказания лишение свободы до двух лет.

Однако парламент в итоге принял 4 декабря не его, а "компромиссный", как заявлял спикер Дмитрий Разумков, документ. Он был внесен рядом депутатов всего лишь за день до того и принят сразу за основу и в целом. Зеленский подписал закон лишь 23 декабря.

При этом уже 29 декабря он провел заседание СНБО, на котором была одобрена подача президентом нового законопроекта, ужесточающего нормы только что принятого.