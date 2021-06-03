Зеленский вышел на тропу популизма: политологи о президентском законопроекте об олигархах

3 июня на сайте Верховной Рады был обнародован текст президентского проекта закона, направленного на определение статуса олигархов и ограничение их влияния. Инициатива уже вызвала критику со стороны народных депутатов, представляющих оппозиционные силы в парламенте, однако эксперты сходятся во мнении, что в первом чтении проект закона будет принят за счет голосов пропрезидентской "Слуги народа".

Впрочем, в вопросе эффективности предлагаемых законодательных норм эксперты во мнении расходятся. В частности, как отмечает политолог Владимир Фесенко, этот проект закона может стать первым шагом и первым ограничителем для украинских олигархов, хотя ждать от него немедленного эффекта и не стоит.

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"Одним законопроектом проблему олигархии в Украине не решить. Более того, нужно бороться не только с влиянием олигархов, но и с влияние крупного бизнеса на большую политику, поскольку оно происходит на всех уровнях: не только на уровне парламента и правительства, но и в регионах и территориальных общинах. Но это первый шаг, первый ограничитель для олигархов. В этом плане, я думаю, он свою функцию выполнит", — считает

По мнению эксперта, в дальнейшем, в продолжение этой законодательной инициативы понадобится ряд дополнительных решений, которые сформируют комплексную государственную политику. Например, в президентском проекте идет речь об ограничении возможности олигархов финансировать политические партии. Однако, учитывая, что они и так не финансируют их напрямую, решать этот вопрос должно Национальное антикоррупционное бюро Украины и Агентство по вопросам противодействия коррупции, говорит Фесенко.

Впрочем, как считает директор Института социально-политического прогнозирования "Диалог" Андрей Миселюк, то, что президент Зеленский начал говорить о непримиримой и бескомпромиссной борьбе с олигархатом — это верный признак того, что он встал на тропу популизма. По мнению эксперта, украинских олигархов действительно необходимо ограничивать определенными рамками, но у Зеленского нет необходимых ресурсов и инструментария для того, чтобы это сделать.

"Зеленский пытается на свой манер сделать олигархов более подконтрольными себе, более покладистыми, ограничить их влияние, назначить тех, которые будут пользоваться большими привилегиями, и тех, против которых будет применяться закон", — считает Миселюк.

С другой стороны, как отмечает эксперт, предоставив право принимать решение относительно определения статуса олигарха Совету национальной безопасности и обороны (СНБО), Зеленский предпринял попытку достичь тактического успеха, увеличив, по сути, влияние этого органа. В этом вопросе Миселюк согласен с заявлением спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова: по его мнению, такие полномочия СНБО могут привести к конфликту интересов, и их можно было бы передать отдельному органу.

В то же время, Фесенко это проблему считает надуманной: конфликт интересов может быть, но и решаться он должен в установленном порядке.

"Есть порядок действий при возникновении конфликта интересов. Если у кого-то из членов соответствующего органа возникает конфликт интересов, то этот человек не участвует в голосовании. Ничего проблемного нет. Наоборот, предложение забрать эту функцию у СНБО и передать кому-то еще — это способ девальвировать идею и максимально усложнить и затянуть во времени этот процесс", — говорит эксперт.

Третий момент, за который законодательную инициативу Зеленского уже раскритиковали оппозиционные народные депутаты, состоит в том, что в нем не прописаны реальные рычаги борьбы с монополиями. По мнению Миселюка, такое замечание ряда депутатов вполне справедливое, ведь монополия — это экономический базис для олигархата. Этот вопрос требует глобального решения, на которое власть сегодня не готова, считает эксперт.

Однако, по мнению Фесенко, монополизм — это второстепенная задача в процессе ограничения влияния ресурсов олигархов.

"Практически все ведущие политические силы, представленные в Верховной Раде, в местных советах, связаны с крупным бизнесом и этот закон создает для них риски. Поэтому они начинают придумывать, что надо бороться с монополиями. Феномен именно олигархии с монополиями связан лишь косвенно. Олигархия — это когда крупные богачи имеют политические и медийные инструменты влияния, получая сверхприбыль при помощи политических инструментов влияния. В том числе при помощи такого влияния они получают и монополию", — говорит он.

Впрочем, в одном эксперты сходятся: первое чтение в Верховной Раде представленная редакция проекта закона о статусе олигархов пройдет, хотя достаточное количество голосов его инициаторам еще придется поискать.

Более того, как отмечает Фесенко, в политическом пространстве снова появились слухи о том, что, если проект закона будет провален, Зеленский может распустить парламент. По мнению эксперта, эта информация — это своеобразное предупреждение от руководства страны депутатам.

Как рассказывало ранее Delo.ua, инициатива Зеленского, неофициально называемая "о статусе олигархов", предусматривает, что олигархом в Украине будет считаться человек, к которому можно применить по меньшей мере три из четырех признаков:

участвует в политической жизни (занимает высокие государственные должности или связан с теми, кто их занимает, является частью руководящего органа политической партии или финансировал ее деятельность);

имеет значительное влияние на СМИ (является бенефициаром или контролером СМИ или потерял такой статус, передав его связанному с ним лицу или лицу, не обладающему безупречной деловой репутацией);

является конечным бенефициарным собственником (контролером) субъекта хозяйствования, который является субъектом природных монополий или занимает монопольное положение на общегосударственном товарном рынке;

подтвержденная стоимость активов которого превышает 1 млн прожиточных минимумов (то есть превышает 2 млрд 270 млн грн).

В случае, если он подпадает под эти признаки, решением Совета национальной безопасности и обороны он может быть внесен в электронный Реестр лиц, которые имеют значительное экономическое или политическое влияние в общественной жизни (олигархов).

Законопроект предусматривает, что после включения в Реестр такому человеку будет запрещено прямо или опосредованно осуществлять взносы, направленные на поддержку политических партий, и быть покупателем (или бенефициаром покупателя) в процессе большой приватизации.

Кроме того, в Реестре должна будет содержаться не только информация о тех, кто был признан олигархом, но и о контактах госслужащих с ними, вплоть до разговора онлайн.