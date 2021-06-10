В МВФ заявили, что ждут "большего прогресса" Украины для получения второго транша кредита

Украина и Международный валютный фонд по-прежнему находятся в тесных дискуссиях по программе stand-by, направленных на завершение ее первого пересмотра и выделение второго транша. Об этом сообщил на традиционном брифинге в Вашингтоне 10 июня представитель МВФ Джерри Райс, передает "Интерфакс-Украина".

"Определенный прогресс достигнут, но для завершения первого пересмотра нужно больше", — заявил он.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Райс, не раскрывая деталей, напомнил, что целью оговоренных в рамках программы мер является, в частности, улучшение управления в Национальном банке Украины и законодательства о банковском надзоре, среднесрочное снижение бюджетного дефицита, усиление антикоррупционной вертикали и судебной системы.

Читайте также: Зеленский считает неконституционными требования МВФ по Высшему совету правосудия

МВФ 9 июня 2020 года утвердил новую 18-месячную программу stand-by для Украины в объеме 3,6 млрд специальных прав заимствования (около 5 млрд долларов) с немедленным выделением первого транша в 2,1 млрд долларов.

После первого транша было намечено четыре пересмотра программы: по итогам июня, сентября и декабря, а также июня 2021 года — с завершением этих пересмотров соответственно 1 сентября и 1 декабря, а также 15 мая и 15 октября 2021 года.

Размеры второго транша предусматривался в 700 млн долларов, третьего — 560 млн а заключительного четвертого — 980 млн. Предполагалось, что виртуальная миссия по первому пересмотру программы будет работать 13-23 июля, однако этот план был нарушен.

Напомним, что в феврале тогдашний советник главы Офиса президента Тимофей Милованов заявлял, что власти рассчитывают на 700 млн долларов второго транша до лета. В апреле советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко заявлял, что второй транш от МВФ Украина ждет до сентября.

Читайте также: В НБУ рассказали, чем грозит Украине отказ от сотрудничества с МВФ

Среди основных публичных требований МВФ звучали судебная реформа, в частности принятие закона о Высшем совете правосудия, принятие определенных изменений в банковское законодательство, а также обеспечение независимости вертикали антикоррупционных органов.

В частности, по словам министра финансов Сергея Марченко, МВФ требует устранить последствия принятия Конституционным судом в 2020 году ряда решений, которые противоречили обязательствам Украины перед МВФ, имея в виду отмену КС уголовной ответственности за подачу чиновниками недостоверной информации в своих декларациях.

3 июня Верховная Рада приняла в целом президентский законопроект об ужесточении ответственности за недостоверную информацию в декларациях чиновников вплоть до лишения свободы на два года. Однако Зеленский заявил, что ветирует принятый закон, поскольку в его окончательный текст были внесены правки, которые меняют подходы к декларированию активов, находящихся во владении членов семьи декларанта.