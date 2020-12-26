НБУ утвердил формат тестирования кандидатов на должности глав банков

Национальный банк Украины (НБУ) детализировал процесс проверки соответствия руководителей банков и кандидатов на руководящие должности требованиям профессиональной пригодности во время карантина.

Как сообщает пресс-служба регулятора, в ноябре Нацбанк решил на период действия карантинных ограничительных мер проводить тестирование руководителей банка и кандидатов на руководящие должности в форме опроса во время видеоконференции.

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В частности, 23 декабря Квалификационная комиссия Национального банка утвердила формат и условия такого опроса:

– опрос проводится во время видеоконференции;

– ход опроса с участием кандидата фиксируется с помощью видеозаписи с применением дистанционной связи;

– вопросы и варианты ответов выводятся на экран;

– общее количество вопросов для опроса — 15 длительность опроса — не более 25 минут;

– опрос будет считаться сданным, если кандидат предоставит 11 и более правильных ответов;

– кандидат, который не прошел опрос, имеет право на одну повторную попытку.

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Подробную информацию об условиях проведения тестирования в форме опроса можно найти на странице официального интернет-представительства Национального банка.

Решение о проведении тестирования руководителей банка и кандидатов на руководящие должности в форме опроса во время видеоконференции были утверждены постановлением правления НБУ № 147 "О внесении изменений в постановление правления Национального банка Украины от 3 апреля 2020 № 46".

Напомним, Нацбанк Украины решил помочь банкам преодолеть трудности, которые обрушились на финансовую систему страны вследствие эпидемии с COVID-19 и внедренных карантинных мер.

В НБУ сообщили, что будут сохранять присутствие на валютном рынке Украины согласно Стратегии валютных интервенций Нацбанка на 2016-2020 г и поддерживать ликвидность банков через стандартные инструменты рефинансирования.