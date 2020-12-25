НБУ предлагает новые правила для оценки активов страховщиков

Национальный банк Украины (НБУ) предлагает к обсуждению с рынком новые правила определения приемлемых активов страховщиков.

Как сообщает пресс-служба регулятора, эти правила предусмотрены в проектах Положения об обязательных критериях и нормативах достаточности капитала и платежеспособности, ликвидности, доходности, качества активов и рискованности операций страховщика.

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"Качественные и ликвидные активы — залог платежеспособности страховщика, его способности своевременно и в полном объеме проводить страховые выплаты. Поэтому регулятор предлагает ряд новаций, которые должны улучшить качество и структуру активов страховщиков", — говорится в сообщении.

Во-первых, страховые компании должны будут включать в сумму приемлемых активов только стоимость той недвижимости, которая подтверждена аудитором. Если компания покупает новую недвижимость, переоценивает или недооценивает стоимость имущества, то актив будет считаться приемлемым только после дополнительного подтверждения стоимости такого имущества отчетом об оценке, рецензией на отчет и отчетом аудитора.

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Без отчета аудитора в приемлемых активов можно будет включить только 25% от стоимости приобретаемого имущества или 25% от размера дооценки.

Подтверждение стоимости не потребуется в единственном случае: если размер дооценки или дооценок недвижимости в течение календарного года будет незначительным — менее 10% стоимости имущества на начало года.

Во-вторых, страховые компании не смогут включать в перечень приемлемых активов земельные участки. НБУ предлагает переходный период, это изменение заработает с 30 июня 2021 года.

В-третьих, страховщики смогут включать в сумму приемлемых активов только те ценные бумаги (в том числе государственные), на которые оформлено право собственности должным образом.

В то же время Национальный банк предлагает установить ограничение: доля акций, корпоративных и ипотечных облигаций украинских эмитентов, инвестиций в экономику Украины по направлениям, определенным Кабинетом Министров Украины, не может превышать 3% от страховых резервов компаний. Это изменение заработает с 30 июня 2021 года.

Напомним, Нацбанк Украины решил помочь банкам преодолеть трудности, которые обрушились на финансовую систему страны вследствие эпидемии с COVID-19 и внедренных карантинных мер.

В НБУ сообщили, что будут сохранять присутствие на валютном рынке Украины согласно Стратегии валютных интервенций Нацбанка на 2016-2020 г и поддерживать ликвидность банков через стандартные инструменты рефинансирования.