НБУ напомнил финкомпаниям об их обязанностях

Национальный банк Украины (НБУ) напоминает финансовым компаниям, которые имеют лицензию на предоставление гарантий (финансовые компании-гаранты) о необходимости выполнения обязательных финансовых нормативов на ежедневной основе.

Как сообщает пресс-служба регулятора, речь идет о нормативах адекватности капитала, максимального риска на одного человека или связанных лиц, запаса ликвидности и требованиях по ограничению рисков гаранта с финансовыми активами.

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В НБУ отмечают, что такие нормативы Национальная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг ввела еще в 2019 году. Они стали обязательными к исполнению с 1 мая 2020 года.

Согласно результатам представленной финансовой отчетности за 9 месяцев 2020 года две трети финансовых компаний-гарантов из 354 лицензированных не соблюдали требований этих нормативов и имеют хотя бы один невыполненный норматив.

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При этом, большинство компаний-нарушителей не ведут активной деятельности и не имеют заключенных договоров о предоставлении гарантии.

По информации НБУ, финкомпании-гаранты обязаны выполнять нормативы независимо от того, осуществляли они соответствующие операции.

Они должны иметь утвержденную внутреннюю методику оценки рисков по предоставлению гарантий и их обеспечения, разработанные процедуры своевременного выявления, расчета, оценки, мониторинга, контроля и управления рисками, связанными с предоставлением гарантий.

"Мы еще раз обращаем внимание гарантов, которые планируют вести активную деятельность, необходимость придерживаться обязательных нормативов день. У участников этого рынка было достаточно времени для приведения своей деятельности в соответствие с нормативными требованиями, поскольку нормативы было принято еще в 2019 году. За невыполнение нормативов Национальный банк имеет право применять меры воздействия. Сейчас заметна тенденция, когда финансовые компании-гаранты, которые не планируют проводить соответствующую деятельность и не готовы к выполнению нормативов, добровольно отказываются от лицензий", — отметила директор департамента надзора за рынком небанковских финансовых услуг Ольга Максимчук.

Напомним, Нацбанк Украины решил помочь банкам преодолеть трудности, которые обрушились на финансовую систему страны вследствие эпидемии с COVID-19 и внедренных карантинных мер.

В НБУ сообщили, что будут сохранять присутствие на валютном рынке Украины согласно Стратегии валютных интервенций Нацбанка на 2016-2020 г и поддерживать ликвидность банков через стандартные инструменты рефинансирования.