  • Главная
  • Политика и экономика
  • Финансы
  • Банки
Банки 1 час назад

НБУ напомнил финкомпаниям об их обязанностях

Финкомпании-гаранты обязаны выполнять нормативы независимо от того, осуществляли они соответствующие операции

Фото: Delo.ua Фото: Delo.ua
Фото: Delo.ua

Национальный банк Украины (НБУ) напоминает финансовым компаниям, которые имеют лицензию на предоставление гарантий (финансовые компании-гаранты) о необходимости выполнения обязательных финансовых нормативов на ежедневной основе.

Как сообщает пресс-служба регулятора, речь идет о нормативах адекватности капитала, максимального риска на одного человека или связанных лиц, запаса ликвидности и требованиях по ограничению рисков гаранта с финансовыми активами.

Подпишитесь на канал DELO.UA

В НБУ отмечают, что такие нормативы Национальная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг ввела еще в 2019 году. Они стали обязательными к исполнению с 1 мая 2020 года.

Согласно результатам представленной финансовой отчетности за 9 месяцев 2020 года две трети финансовых компаний-гарантов из 354 лицензированных не соблюдали требований этих нормативов и имеют хотя бы один невыполненный норматив.

Читайте также:
НБУ утвердил график работы банков на Новый год и Рождество

При этом, большинство компаний-нарушителей не ведут активной деятельности и не имеют заключенных договоров о предоставлении гарантии.

По информации НБУ, финкомпании-гаранты обязаны выполнять нормативы независимо от того, осуществляли они соответствующие операции.

Они должны иметь утвержденную внутреннюю методику оценки рисков по предоставлению гарантий и их обеспечения, разработанные процедуры своевременного выявления, расчета, оценки, мониторинга, контроля и управления рисками, связанными с предоставлением гарантий.

"Мы еще раз обращаем внимание гарантов, которые планируют вести активную деятельность, необходимость придерживаться обязательных нормативов день. У участников этого рынка было достаточно времени для приведения своей деятельности в соответствие с нормативными требованиями, поскольку нормативы было принято еще в 2019 году. За невыполнение нормативов Национальный банк имеет право применять меры воздействия. Сейчас заметна тенденция, когда финансовые компании-гаранты, которые не планируют проводить соответствующую деятельность и не готовы к выполнению нормативов, добровольно отказываются от лицензий", — отметила директор департамента надзора за рынком небанковских финансовых услуг Ольга Максимчук.

Напомним, Нацбанк Украины решил помочь банкам преодолеть трудности, которые обрушились на финансовую систему страны вследствие эпидемии с COVID-19 и внедренных карантинных мер.

В НБУ сообщили, что будут сохранять присутствие на валютном рынке Украины согласно Стратегии валютных интервенций Нацбанка на 2016-2020 г и поддерживать ликвидность банков через стандартные инструменты рефинансирования.

 

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

ОВГЗ не вытягивают курс гривни: на стабилизацию нацвалюты НБУ уже бросил $65 млн
ОВГЗ не вытягивают курс гривни: на стабилизацию нацвалюты НБУ уже бросил $65 млн
Кабмин расширил список банков-кредиторов для получения портфельных гарантий
Кабмин расширил список банков-кредиторов для получения портфельных гарантий
НБУ ввел новые антикризисные меры для поддержки банков во время карантина
НБУ ввел новые антикризисные меры для поддержки банков во время карантина
Загрузка...
Новое видео
Денис Морозов: Цифровая трансформация промышленности. Опыт Интерпайп. BWS 2020 / Delo UA

Новости дня

  1. Верховный суд приостановил приговор генералу Назарову за гибель 49 военных в Луганске

  2. Главу КСУ Тупицкого вызывают в Офис генпрокурора для вручения подозрения

  3. ВОЗ советует Кабмину не тратить 125 млн грн на экспериментальное лечение СOVID-19

  4. В NASA показали, как ровер Perseverance приземлится на Марс (ВИДЕО)

  5. Офис президента упрекнули в манипуляции результатами опроса: в ОП "исправились", но зря

Ивент
На конференции Zavtra тинейджеры расскажут о навыках будущего и как зарабатывать на хобби
На конференции Zavtra тинейджеры расскажут о навыках будущего и как зарабатывать на хобби
В этом году впервые онлайн-конференция Zavtra состоится в формате бесплатной трансляции по предварительной регистрации. Все желающие получат доступ к исследованиям зумеров, научатся лучше их понимать и взаимодействовать с ними
Загрузка...