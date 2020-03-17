НБУ подставил банковской системе свое плечо

Нацбанк Украины решил помочь банкам преодолеть трудности, которые обрушились на финансовую систему страны вследствие эпидемии с Covid-19 и внедренных карантинных мер.

В НБУ сообщили, что будут сохранять присутствие на валютном рынке Украины согласно Стратегии валютных интервенций Нацбанка на 2016-2020 г и поддерживать ликвидность банков через стандартные инструменты рефинансирования.

В то же время регулятор обещает:

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— отсрочить внедрение буферов капитала (в частности, буфера консервации капитала и буфера системной важности).

— отсрочить выездные проверки банков и других финансовых учреждений на период чрезвычайных мер;

— отсрочить стресс-тестирование банков;

— осуществлять постоянный мониторинг тенденций развития финансового сектора (в частности показателей ликвидности и качества кредитного портфеля банков).

В НБУ настаивают на том, что банки должны выполнять минимальные требования достаточности и регулятивного капитала.

В случае необходимости, НБУ готов дополнительно:

— снизить норму обязательного резервирования по привлеченным средствам в иностранной валюте;

— снизить минимальный уровень LCR (соотношение высоколиквидных активов на балансе банка к прогнозируемому чистому оттоку средств в ближайший месяц);

— объявить внеочередные тендеры по поддержке ликвидности;

— расширить критерии приемлемости залога по кредитам экстренной поддержки ликвидности.

Самим банкам НБУ рекомендует временно воздержаться от распределения прибыли за выплату дивидендов минимум до июля 2020 года, чтобы учреждения имели дополнительный запас прочности.

Вместе с этим в НБУ считают, что банковская система Украины на сегодняшний день достаточно устойчива, достаточно капитализирована и имеет значительный запас ликвидности — объем корсчетов банков и остатков по депозитным сертификатам составляет более 210 млрд грн, что позволит ей продолжать стабильно работать и предоставлять услуги своим клиентам.

Напомним, эпидемия заставила украинские власти ввести карантин по всей стране. Транспортные ограничения поставили под угрозу остановку многих еще работающих предприятий, поскольку сильно усложнили перемещение рабочей силы. Но эти ограничения признаны необходимыми, поскольку опасность заболевания китайским коронавирусом слишком высока для некоторых слоев населения.

Часть предприятий, которые смогли перейти на удаленную работу сотрудников, сейчас перестраивают свои бизнес-процессы. В то же время, целые сектора экономики полностью остановлены: развлекательные центры, кинотеатры, спортклубы и многие другие заведения на время карантина закрыты.

Вдобавок к этому, еще до введения всеукраинского карантина, начал падать курс национальной валюты. И после введения карантина ряд банков, в частности "Альфа-банк", стали испытывать дефицит наличной инвалюты и остановили продажу наличного доллара и евро населению.