Без готівки та з санітарними годинами: як працюють банки в умовах карантину

У відділеннях одного із найпопулярніших серед українців банків — ПриватБанку — вводяться додаткові запобіжні заходи для збереження здоров'я клієнтів і співробітників.

"В кожному відділенні ПриватБанку тепер буде обов'язкова обідня перерва з 12.30 до 13.30. Під час такої перерви буде проводитись повна санітарна обробка відділення, в тому числі обробка дверних ручок, клавіатур банкоматів, терміналів, вологе прибирання відділення з використанням дезінфікуючих/антибактеріальних засобів та загальне провітрювання приміщення", — каже в коментарі Delo.ua керівник регіонального прес-офісу в Києві Олександр Жильцов.

Також, за його словами, зараз щодня проводиться внутрішня перевірка на наявність у відділеннях антисептичних засобів і засобів самозахисту співробітників, а співробітники з підозрою на ГРВІ до роботи не допускаються взагалі.

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"Тимчасово відділення ПриватБанку не працюватимуть у суботи/неділі та святкові дні", — відзначає Олександр Жильцов.

ПриватБанк радить мінімізувати користування готівкою та відвідування відділень і перейти на дистанційні канали для банківських операцій:

мобільний додаток та інтернет-банкінг Privat24;

цілодобова лінія підтримки 3700.

Попри це, банкомати та термінали ПриватБанку працюють у звичному режимі.

"У випадку погіршення ситуації з коронавірусом, керівництво ПриватБанку запровадило можливість для співробітників працювати у віддаленому режимі — з дому. Усі співробітники банку отримали відповідні рекомендації та поради. Першочергова задача ПриватБанку — захистити клієнтів та співробітників та запобігти можливому поширенню вірусу", — говорить Олександр Жильцов.

Залишатися вдома і не відвідувати фізично відділення банку закликав клієнтів Ощадбанку голова його правління Андрій Пишний.

"Відповідно до даних ВООЗ чим старшою є людина, тим вищий шанс у неї потрапити до групи ризику. А головною загрозою лишаються особисті контакти між людьми. Тож ми закликаємо не наражати на небезпеку старших людей і утримати їх від відвідування громадських закладів, зокрема відділень банків", — звернувся до дітей та онуків старшого покоління клієнтів Ощадбанку Андрій Пишний.

Таке звернення Андрія Пишного мотивоване тим, що зараз наближається час комунальних платежів. "Старше покоління є найбільш активним і відповідальним, особливо коли йдеться про оплату комунальних послуг. Ми це цінуємо і завжди раді бачити їх у наших відділеннях. Але зараз маємо глобальний виклик — разом зупинити пандемію корона вірусу", — відзначив голова правління Ощадбанку.

Андрій Пишний закликав молодше покоління допомогти старшому поколінню оплатити комунальні послуги онлайн. "Це можна зробити за допомогою сервісу Ощад 24/7. Все що для цього потрібно — картка Ощадбанку та доступ до інтернету. Допоможіть, навчіть, підтримайте. Покажіть, що спілкування можна перенести до телефону, соцмереж та месенджерів. Наголосіть, що зараз усім потрібно максимально обмежити коло прямого спілкування і лишатись удома", — наголосив він.

Разом з тим, Андрій Пишний запевнив, що зі своєї сторони Ощадбанк вживає всіх необхідних заходів задля протидії поширенню вірусу. "Ми проводимо санітарну обробку приміщень. Прийняли рішення обмежити кількість людей, які одночасно можуть знаходитись у відділеннях банку", — розповів Пишний.

Обмеження на одночасне перебування клієнтів у відділеннях – не більше 5 клієнтів у звичайних відділеннях та не більше 10 клієнтів у великих відділеннях — як розповів Delo.ua керівник прес-служби Кредобанку Віктор Гальчинський, запровадив на час карантину Кредобанк.

"Ми заохочуємо клієнтів максимально використовувати онлайн-канали взаємодії з банком, які працюють без обмежень 24 години на добу 7 днів на тиждень", — каже Віктор Гальчинський.

Попри це відділення Кредобанку не закриваються і працюють в штатному режимі.

Тим часом, про тимчасове закриття своїх відділень, які знаходяться у торгових центрах, Delo.ua розповіли у Forward Bank. "Торгові центри закриті. Доступ туди заборонений. Тому тимчасово представництва (в основному це міні офіси по 1 людині) закриті. Як тільки торгові центри, куди закритий доступ відкриються, міні-офіси відновлять свою роботу", кажуть у прес-службі Forward Bank.

Разом з тим, там відзначили, що усі інші відділення, кредитні центри та інші представництва Forward Bank працюють в стандартному режимі згідно їх графіку роботи.

Також у Forward Bank запевнили, що банк забезпечений ліквідністю в обсязі, достатньому для повного виконання ним зобов"язань протягом 30 днів в кризових умовах.

Зазначимо, екстренні заходи по стримуванню відтоку готівкової іноземної валюти з банку запровадив Альфа-Банк.

"У зв'язку з підвищеним попитом на готівкову валюту і обмеженим постачанням в Україну банкнот готівкової валюти, продаж готівкової валюти в усіх відділеннях банку тимчасово припинено", — повідомили в банку.

Купити у Альфа-Банку можна тільки безготівковий долар чи євро у мобільному додатку Alfa-Mobile Ukraine. При цьому зняти долари з карток чи отримати депозит у них не можна.

"Видачу готівкового долара США з будь-яких клієнтських рахунків (поточних, в тому числі карткових, депозитних, ощадних) тимчасово припинено. Операції з готівковим євро — без змін", — наголосили в Альфа-Банку.

При цьому банк продовжує купувати готівкову валюту у населення через каси.

Також 17 березня Альфа-Банк призупинив роботу 45 своїх відділень по всій країні: в Гайвороні, Знам"янці, Кам"янець-Подільському, Києві, Львові, Запоріжжі, Миколаєві, Одесі, Полтаві, Тернополі, Ужгороді, Харькові, Херсоні, Хмельницькому, Чернівцях.

Скорочувати кількість своїх відділень поки не планують в Укргазбанку. "Всі відділення Укргазбанку продовжують працювати у звичайному режимі. Разом з тим, ми уважно слідкуємо за ситуацією щодо поширення інфекції та застосовуємо усі можливі превентивні заходи задля забезпечення здоров"я працівників та клієнтів Укргазбанку: щодня дезінфікуємо всі офіси банку, прискіпливо пильнуємо за станом здоров"я співробітників ", — кажуть там.

Попри це, в Укргазбанку просять своїх клієнтів звернути увагу на те, що більшість банківських операцій доступні через дистанційні канали обслуговування — мобільний додаток ЕКОБАНК ОНЛАЙН, Контактний центр, Інтернет Клієнт-банк для юридичних осіб тощо — і зайвий раз не іти у банк.

У прес-службі Піреус Банку Delo.ua розповіли, що, окрім уже запроваджених заходів із посилення дезинфекції офісів та відділень банку, додатково було ухвалено ряд заходів задля убезпечення як клієнтів, так і співробітників банку:

максимально можливу кількість співробітників переведено на дистаційну роботу

скорочено роботу відділень на 2 години і починаючи з 18.03.2020 вони працюватимуть з 10 до 17 години

у відділеннях працює мінімально необхідна кількість спеціалістів

максимальна кількість клієнтів, які можуть одночасно перебувати у відділенні становитиме 3 людини

триває організація переміщення співробітників службовими та приватними автомобілями задля мінімізації їх пересування громадським транспортом

скасовано усі відрядження, а тренінги та семінари за можливості переведено в онлайн режим.

​​Своїм клієнтам Піреус Банк рекомендують максимально переходити на дистанційні канали обслуговування, без відвідування відділень та розраховуватися карткою, а бізнес-зустрічі проводити через Skype або інші канали зв"язку.

Надія Михальчук, спеціально для Delo.ua