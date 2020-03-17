"Альфа-Банк" закрывает отделения и прекращает продажу долларов

"Альфа-Банк" с 17 марта 2020 года временно закрывает отделения и приостанавливает продажу, а также выдачу наличной валюты с любых клиентских счетов во всех отделениях по Украине. Об этом соообщили в пресс-службе финучреждения.
"В связи с повышенным спросом на наличную валюту и ограниченным притоком банкнот в Украину, продажа валюты во всех отделениях банка временно приостановлена. В то же время, население продать валюту может как и прежде — в обычном режиме. Обменять валюту также можно онлайн в приложении Alfa-Mobile Ukraine", — сообщили в банке.
Также в финучреждении подчеркнули, что выдача наличного доллара США с любых клиентских счетов (текущих, карточных, депозитных, сберегательных) тоже временно приостановлена.
Операции с наличным евро пока остаются без изменений.
Так, с 17 марта 2020 года будет временно приостановлена работа следующих отделений "Альфа-Банка" в Украине:
- Гайворонское, Кировоградская обл., г. Гайворон, пер. Зимолина, 1/2;
- Знаменское, Кировоградская обл., г. Знаменка, ул. Грушевского, 33-А;
- Каменец-Подольское, г. Каменец-Подольский, ул. Л. Украинки, 31;
- Киевское №10, г. Киев, бул. Перова, 32;
- Киевское №20, г. Киев, пр-т Оболонский, 22-В;
- Киевское №23, г. Киев, ул. Мишуги, 7-А;
- Киевское №24, г. Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 35;
- Киевское №3, г. Киев, ул. Княжий затон/Григоренко, 2/30;
- Киевское №38, г. Киев, пр. Героев Сталинграда, 4-А;
- Киевское №51, г. Киев, пр-т Голосеевский, 23;
- Киевское №54, г. Киев, бул. Шевченко, 2;
- Лыбидское, г. Киев, ул. Антоновича, 176;
- Соломенское, г. Киев, пр-т Воздухофлотский, 36;
- Львовское №1, г. Львов, ул. Галицкая, 13;
- Львовское №12, г. Львов, ул. Лычаковская, 130;
- Львовское №6, г. Львов, ул. Сыховская, 5;
- Медицинское, г. Запорожье, ул. Сталеваров, д. 31-А, комнаты №№ 1, 179, 180;
- Николаевское №2, г. Николаев, ул. Соборная, 2-Е;
- Одесское №10, г. Одеса, ул. Пушкинская, 77;
- Одесское №15, г. Одеса, ул. Средняя, 83-А;
- Одесское №19, г. Одесса, ул. Академика Филатова, 21;
- Одесское №5, г. Одесса, пр-т Шевченко, 15;
- Одесское №6, г. Одесса, ул. Черняховского, 4;
- Пушкинское, г. Одесса, ул. Пушкинская, 75;
- Полтавское №1, г. Полтава, ул. Зиньковская, 6/1-А;
- Полтавское №2, г. Полтава, ул. Соборности, 32;
- Полтавское №5, г. Полтава, пр-т Первомайский, 24;
- Тернопольское, г. Тернополь, ул. Медовая, 18;
- Ужгородское №2, г. Ужгород, ул. Духновича, 2;
- Авиационное, г. Харьков, ул. Чкалова, 17;
- Маяковское, г. Харьков, ул. Сумская, 110;
- Студенческое, г. Харьков, ул. Маршала Бажанова, 17;
- Харьковское №2, г. Харьков, ул. Ак. Павлова, 165-В;
- Харьковское №23, г. Харьков, ул. Полтавский Шлях, 56;
- Харьковское №26, г. Харьков, площадь Свободы, 5;
- Харьковское №28, г. Харьков, пр-т Науки, 12;
- Харьковское №29, г. Харьков, ул. Алчевских, 1;
- Харьковское №8, г. Харьков, ул. Пушкинская, 45;
- Харьковское №9, г. Харьков, пер. Армянский, 2;
- Херсонское №1, г. Херсон, пр-т Ушакова, 79;
- Херсонское №3, г. Херсон, ул. Торговая, 40;
- Хмельницкое №2, г. Хмельницкий, ул. Героев Майдана, 9/1;
- Хмельницкое №4, г. Хмельницкий, ул. Шевченко, 11;
- Хмельницкое №5, г. Хмельницкий, ул. Заричанская, 24;
- Черновицкое, г. Черновцы, ул. Небесной Сотни, 22.
Как известно, с 17 марта 2020 года киевская власть усиливает ограничительные меры, чтобы обезопасить жителей и предотвратить ситуацию с возможным распространением коронавируса в Киеве и Украине.
Напомним, с 12 марта 2020 года в Украине объявили карантин по всей стране. Соответствующее решение было принято на закрытом заседании правительства из-за распространения коронавируса.