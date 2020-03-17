"Альфа-Банк" закрывает отделения и прекращает продажу долларов

"Альфа-Банк" с 17 марта 2020 года временно закрывает отделения и приостанавливает продажу, а также выдачу наличной валюты с любых клиентских счетов во всех отделениях по Украине. Об этом соообщили в пресс-службе финучреждения.

"В связи с повышенным спросом на наличную валюту и ограниченным притоком банкнот в Украину, продажа валюты во всех отделениях банка временно приостановлена. В то же время, население продать валюту может как и прежде — в обычном режиме. Обменять валюту также можно онлайн в приложении Alfa-Mobile Ukraine", — сообщили в банке.

Также в финучреждении подчеркнули, что выдача наличного доллара США с любых клиентских счетов (текущих, карточных, депозитных, сберегательных) тоже временно приостановлена.

Операции с наличным евро пока остаются без изменений.

Так, с 17 марта 2020 года будет временно приостановлена работа следующих отделений "Альфа-Банка" в Украине:

Гайворонское, Кировоградская обл., г. Гайворон, пер. Зимолина, 1/2;

Знаменское, Кировоградская обл., г. Знаменка, ул. Грушевского, 33-А;

Каменец-Подольское, г. Каменец-Подольский, ул. Л. Украинки, 31;

Киевское №10, г. Киев, бул. Перова, 32;

Киевское №20, г. Киев, пр-т Оболонский, 22-В;

Киевское №23, г. Киев, ул. Мишуги, 7-А;

Киевское №24, г. Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 35;

Киевское №3, г. Киев, ул. Княжий затон/Григоренко, 2/30;

Киевское №38, г. Киев, пр. Героев Сталинграда, 4-А;

Киевское №51, г. Киев, пр-т Голосеевский, 23;

Киевское №54, г. Киев, бул. Шевченко, 2;

Лыбидское, г. Киев, ул. Антоновича, 176;

Соломенское, г. Киев, пр-т Воздухофлотский, 36;

Львовское №1, г. Львов, ул. Галицкая, 13;

Львовское №12, г. Львов, ул. Лычаковская, 130;

Львовское №6, г. Львов, ул. Сыховская, 5;

Медицинское, г. Запорожье, ул. Сталеваров, д. 31-А, комнаты №№ 1, 179, 180;

Николаевское №2, г. Николаев, ул. Соборная, 2-Е;

Одесское №10, г. Одеса, ул. Пушкинская, 77;

Одесское №15, г. Одеса, ул. Средняя, 83-А;

Одесское №19, г. Одесса, ул. Академика Филатова, 21;

Одесское №5, г. Одесса, пр-т Шевченко, 15;

Одесское №6, г. Одесса, ул. Черняховского, 4;

Пушкинское, г. Одесса, ул. Пушкинская, 75;

Полтавское №1, г. Полтава, ул. Зиньковская, 6/1-А;

Полтавское №2, г. Полтава, ул. Соборности, 32;

Полтавское №5, г. Полтава, пр-т Первомайский, 24;

Тернопольское, г. Тернополь, ул. Медовая, 18;

Ужгородское №2, г. Ужгород, ул. Духновича, 2;

Авиационное, г. Харьков, ул. Чкалова, 17;

Маяковское, г. Харьков, ул. Сумская, 110;

Студенческое, г. Харьков, ул. Маршала Бажанова, 17;

Харьковское №2, г. Харьков, ул. Ак. Павлова, 165-В;

Харьковское №23, г. Харьков, ул. Полтавский Шлях, 56;

Харьковское №26, г. Харьков, площадь Свободы, 5;

Харьковское №28, г. Харьков, пр-т Науки, 12;

Харьковское №29, г. Харьков, ул. Алчевских, 1;

Харьковское №8, г. Харьков, ул. Пушкинская, 45;

Харьковское №9, г. Харьков, пер. Армянский, 2;

Херсонское №1, г. Херсон, пр-т Ушакова, 79;

Херсонское №3, г. Херсон, ул. Торговая, 40;

Хмельницкое №2, г. Хмельницкий, ул. Героев Майдана, 9/1;

Хмельницкое №4, г. Хмельницкий, ул. Шевченко, 11;

Хмельницкое №5, г. Хмельницкий, ул. Заричанская, 24;

Черновицкое, г. Черновцы, ул. Небесной Сотни, 22.

Читайте также: Спасательный круг для гривни: НБУ продолжает продавать валюту

Как известно, с 17 марта 2020 года киевская власть усиливает ограничительные меры, чтобы обезопасить жителей и предотвратить ситуацию с возможным распространением коронавируса в Киеве и Украине.

Напомним, с 12 марта 2020 года в Украине объявили карантин по всей стране. Соответствующее решение было принято на закрытом заседании правительства из-за распространения коронавируса.