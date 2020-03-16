Спасательный круг для гривни: НБУ продолжает продавать валюту

16 марта НБУ вышел на межбанковский валютный рынок с предложением о продаже 200 млн долларов. Таким образом, регулятор пытается удовлетворить повышенный спрос на иностранную валюту и спасти гривню от серьезного проседания.

Тем временем, в первый банковский день этой недели, понедельник, 16 марта 2020 года НБУ удешевил официальный курс гривни по отношению к доллару больше, чем на 23 копейки — с 25,858 грн/доллар (по состоянию на пятницу) до 26,089 грн/доллар.

Официальный курс евро, по сравнению с пятницей, немного снизился в цене по отношению к гривне — с 29,054 грн/евро 28,9901 до грн/евро.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Официальный курс валют на 16 марта:

✅ 1 доллар США — 26,089 грн;

✅ 1 евро — 28,9901 грн;

✅ 1 швейцарский франк — 27,3355 грн;

✅ 1 фунт стерлингов — 32,5095 грн.

На межбанковском валютном рынке 16 марта доллар и в покупке, и в продаже подорожал на 19 копеек. В пятницу, 13 марта, межбанк закрылся в диапазоне 26,19/26,22 грн/доллар, а уже в понедельник 16 марта открылся в диапазоне 26,38/26,41 за доллар.

Курс евро на межбанке и в покупке, и в продаже вырос на 39 копеек. 16 марта торги по евро стартовали в диапазоне 29,47/29,50 грн за евро. 13 марта закрылись на уровне — 29,08 / 29,11 грн/евро.

Согласно прогнозам дилеров, сегодня коридор по доллару будет в пределах 26,20-26,60 грн/доллар, по евро — 29,213-29,765 грн/евро.

На наличном рынке в понедельник утром средний курс покупки доллара составил 26,75 грн/доллар. Продают наличный доллар по курсу 27,00 грн/доллар. По сравнению с пятницей — курс на наличном рынке был 26,25/26,50 грн/доллар — и в покупке, и в продаже доллар подорожал на 50 копеек.

Средний курс купли/продажи евро утром 16 марта на наличном рынке составил 29,40/29,73 грн/евро. 13 марта утром европейскую валюту покупали по курсу 29,10 грн/евро, продавали — 29,50 грн/евро. Таким образом, евро в покупке подорожал на 30 копеек, в продаже — на 23 копеек.

Отметим, за прошлую неделю наличный доллар в покупке подорожал на 1 гривню, в продаже — на 85 копеек, евро — на 80 копеек в покупке и на 70 копеек в продаже.

О том, что от более существенного падения гривню удерживает именно активность НБУ, говорит в комментарии Delo.ua руководитель отдела аналитики ГК ForexClub Андрей Шевчишин.

"Рынок переваривает риски распространения коронавируса, а также карантинные меры, которые предпринимает Украина и другие страны. Очевидно, такие меры обрушат деловую активность, и после панического всплеска, потребительский спрос пойдет на спад. Наиболее показательным в данном случае будет статистика из Китая, который пережил пик эпидемии. В частности, розничные продажи в КНР в феврале 2020 относительно 2019 года обрушились на 20,5%, промышленное производство на 13,5%, капитальные инвестиции на 24,5%. Такое падение возможно во всех странах, охваченных пандемией, и это будет отражаться на всех странах торговых партнерах. Не исключено, что Украину, в случае пандемии, ожидает такое же сильное пике. Существует риск резкого сокращения денежных переводов от украинцев из-за рубежа. Помимо этого, значительное снижение цен и внешнего спроса угнетает экспорт, который также резко сужает предложение валюты. В свою очередь, спрос на валюту со стороны населения нарастает, как и со стороны инвесторов ОВГЗ", — отмечает Шевчишин.

По прогнозам аналитика, в ближайшее время гривня продолжит откатываться к отметке 26,5 грн/доллар.