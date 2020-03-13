Психологические и реальные факторы давления: что вытянет курс гривни

В течение недели НБУ проводил активные валютные интервенции на рынке — 10 марта для поддержки курса гривни регулятор продал на межбанковском валютном рынке $270 млн золотовалютных резервов страны, 11 марта — $350 млн, 12 марта — около $220 млн — однако сдержать давление на украинскую национальную валюту регулятору пока не удалось.

Аналитик "Центра биржевых технологий" Максим Орыщак уверен, что НБУ и 13 марта будет продавать доллары на межбанковском валютном рынке.

"Рынок несколько дней провел под воздействием панической покупки валюты, после введения карантина, направленного на нераспространение коронавируса. Давление на гривну продолжает оказывать и ухудшение настроений на финансовых и сырьевых рынках, указывающих на развитие глобального кризиса. В частности, обвал на американских фондовых рынках превысил 11%, что стало наибольшим падением с 1987 года", — говорит в комментарии Delo.ua руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

В свою очередь Максим Орыщак считает, что для украинской гривны основным драйвером падения являются комментарии МВФ относительно нового транша финансовой поддержки, периоды выплат по ранее взятым долговым обязательствам и комментарии по внутренней политической ситуации. "Почему это драйверы падения? Потому что так сложилось исторически — спекулянты реагируют на эти события как на неопределенность для валютного рынка", — отмечает он в комментарии Delo.ua.

Повышенный спрос на иностранную валюту, согласно информации НБУ, на межбанковском валютном рынке формируют резиденты — украинские компании и физлица. "С начала 2020 года нерезиденты купили только 160 млн долларов", — отмечает глава НБУ Яков Смолий.

Вместе с тем, сегодняшний объем ЗВР Украины в Нацбанке считают достаточным для дальнейшего сглаживания колебаний на рынке.

Между тем, часть негатива гривне, по мнению Шевчишина, добавило снижение регулятором учетной ставки с 11% до 10% годовых. "Такое снижение в условиях упавшего спроса на гривневые облигации, а также резкого роста доходности облигаций на вторичном рынке вряд ли заинтересует инвесторов", — считает Шевчишин.

Позитивом для гривни Шевчишин называет информацию о готовности МВФ работать с новым правительством Украины по программе финансовой помощи. "В отличие от предыдущих месяцев, сейчас сотрудничество с Фондом становится все более необходимым", — отмечает Шевчишин.

После паники, по мнению аналитика, рынок будет искать точку равновесия, двигаясь к отметке 26,5 гривен за доллар.

В свою очередь Максим Орыщак отмечает: "Если не будет подписана новая программа, а текущая проблема с коронавирусом создает предпосылки, что прежние договоренности могут быть сорваны по срокам, то есть угроза девальвации к 28-29 грн/доллар".

О том, что падение цен на нефть не будет иметь особого влияния на гривну, говорит в комментарии Delo.ua финансовый эксперт международного уровня с многолетним опытом работы на Уолл-стрит, основатель и президент компании Fintelect Эдвард Дубинский.

"Украина традиционно с годами квалифицировалась в инвестиционном мире, в финансовом мире, как развивающийся рынок, как развивающаяся страна. Соответственно, как развивающаяся страна, Украина всегда попадала под инвестиционный горизонт тех инвестиционных фондов и инвесторов, которые смотрят на блок стран, который включает все развевающийся страны — и Россию, и Турцию, и Южную Африку, и Бразилию, и Аргентину и т.д. Так вот, как правило, в истории финансовых рынков, когда падают цены на нефть, падают все развевающиеся страны. Падают их акции и валюты. Поэтому в течение нескольких дней мы видим резкое падение акций России, акций Казахстана, валюты России и валюты Казахстана. Но Украина теперь немного отличается", — говорит Дубинский.

Эксперт отмечает, что еще в 2014 году, когда тоже было резкое падение цены на нефть — с середины июня 2014 года к окончанию 2014 года нефть со 100 долларов за баррель рухнула до 50. "В этот момент мы увидели падение российских акций и рубля, и также падение гривны и украинских акций. Но давайте вспомним, что в 2014 году в Украине была другая проблема, не связанная с нефтью. Был политический конфликт. Поэтому, скорее всего, я готов спорить, в тот момент падение гривни было не связано с нефтью", — отметил он.

По мнению эксперта, текущая ситуация на мирповых рынках станет экзаменом для Украины. "Сейчас непонятно — "угробит" ли нефть гривну, упадет ли рынок акций в Украине или нет. Пока этого не произошло. Пока падение заметно в России, в Украине нет. Поэтому, как мне кажется, Украина сейчас рассматривается больше как будущий европейский рынок, не развивающийся. На Украину смотрят, как смотрели на Польшу в 2000-м году, как на Чехию в 2000-м году, как на Словакию в 2000-м году, как на Венгрию. То есть, это будущая страна Европейского союза. Это значит, что Украину инвесторы в развивающихся рынках меньше рассматривают как свою. И это поможет гривне и украинскому рынку устоять в лице сегодняшних падений на нефть", — считает Эдвард Дубинский.

Тем временем, в пятницу, 13 марта 2020 года НБУ удешевил официальный курс гривни по отношению к доллару больше, чем на 23 копейки — с 25,624 грн/доллар (по состоянию на четверг) до 25,858 грн/доллар.

Официальный курс евро, по сравнению с четвергом, почти не изменился — с 29,0499 грн/евро поднялся до 29,054 грн/евро.

Официальный курс валют на 13 марта:

✅ 1 доллар США — 25,858 грн;

✅ 1 евро — 29,054 грн;

✅ 1 швейцарский франк — 27,5378 грн;

✅ 1 фунт стерлингов — 32,7466 грн.

На межбанковском валютном рынке 13 марта доллар и в покупке, и в продаже подорожал на 9 копеек. В четверг, 12 марта, межбанк закрылся в диапазоне 25,99/26,01 грн/доллар, а уже в пятницу 13 марта открылся в диапазоне 26,08/26,10 за доллар.

Курс евро на межбанке в покупке вырос на 10 копеек, в продаже — на 19 копеек. 13 марта торги по евро стартовали в диапазоне 29,15/29,17 грн за евро. 12 марта закрылись на уровне — 28,95 / 28,98 грн/евро.

Согласно прогнозам дилеров, сегодня коридор по доллару будет в пределах 25,90-26,25 грн/доллар, по евро — 28,930-29,426 грн/евро.

На наличном рынке в пятницу утром средний курс покупки доллара составил 26,25 грн/доллар. Продают наличный доллар по курсу 26,50 грн/доллар. По сравнению с четвергом — курс на наличном рынке был 26,35/26,80 грн/доллар — в покупке доллар подешевел на 10 копеек, в продаже на 30 копеек.

Средний курс купли/продажи евро утром 13 марта на наличном рынке составил 29,10/29,50 грн/евро. 12 марта утром европейскую валюту покупали по курсу 29,30 грн/евро, продавали — 29,90 грн/евро. Таким образом, евро в покупке подешевел на 20 копеек, в продаже — на 40 копеек.

Отметим, в первый банковский день этой недели, вторник 10 марта курс на наличном рынке был: 25,25/25,65 грн/доллар, 28,30/28,80 грн/евро.

Таким образом, за неделю наличный доллар в покупке подорожал на 1 гривню, в продаже — на 85 копеек, евро — на 80 копеек в покупке и на 70 копеек в продаже.