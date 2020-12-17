  • Главная
  • Политика и экономика
  • Финансы
  • Банки
Банки 1 час назад

НБУ утвердил график работы банков на Новый год и Рождество

В Нацбанке определили порядок работы банковских учреждений и системы электронных платежей во время новогодне-рождественских праздников

Фото: пресс-служба НБУ Фото: пресс-служба НБУ
Фото: пресс-служба НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) определил регламент работы системы электронных платежей (СЭП) и порядок работы банковской системы Украины в период завершения отчетного года.

Так, по информации пресс-службы НБУ, 30 декабря 2020 года СЭП работает до 24:00. Валютный рынок Украины, депозитарий и другие системы Нацбанка работают в обычном режиме.

Подпишитесь на канал DELO.UA

31 декабря 2020 в 13:00 через СЭП проводятся только платежи между банковскими учреждениями, подчиненными одному юридическому лицу, а также платежи от участников СЭП в НБУ и органы Государственной казначейской службы, а также платежи от Нацбанка и Госказначейства в адрес всех участников СЭП.

Валютный рынок Украины работает с учетом особенностей работы СЭП, изложенных в регламенте. Банковский день в СЭП заканчивается в 13:00.

Читайте также:
Как будут работать банки в новогодне-рождественские праздники

1 января 2021 года банковский день в СЭП начинается в 9:00 с датой банковского дня 4 января 2021 года.

С 1 по 3 января 2021 года включительно участники СЭП самостоятельно принимают решение о дате начала работы в системе в соответствии с собственными потребностями и потребностей своих клиентов. Межбанковские переводы через СЭП в этот период осуществляются с датой банковского дня 4 января 2021 года.

В этот период Депозитарий Национального банка не работает, а банки не проводят операции по покупке и продаже безналичной иностранной валюты на валютном рынке Украины, в том числе, со своими клиентами.

С 4 по 6 января 2021 года СЭП и банковская система Украины работают в обычном режиме.

В НБУ отмечают, что день работы банковской системы Украины переносится с пятницы 8 января 2021 на субботу 16 января 2021 года.

16 января 2021 года межбанковские переводы через СЭП осуществляются с текущей датой банковского дня.

17 января 2021 года межбанковские переводы через СЭП осуществляются с датой банковского дня 18 января 2021 года.

Как сообщалось ранее, Национальный банк Украины частично обновил распределение вертикалей подчинения для обеспечения пропорциональной управленческой нагрузки и функционального принципа распределения полномочий между членами правления Национального банка.

 

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

"Укрзализныця" запускает два дополнительных поезда на запад Украины
"Укрзализныця" запускает два дополнительных поезда на запад Украины
Цифровой формат: елку на Софиевской площади откроет Святой Николай в виде голограммы
Цифровой формат: елку на Софиевской площади откроет Святой Николай в виде голограммы
В Мисто Банк ввели временную администрацию
В Мисто Банк ввели временную администрацию
Загрузка...
Новое видео
Эра дешевых продуктов закончилась — глава HD-group Борис Шестопалов о трендах в продуктовой отрасли

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. В Одесской области четырех полицейских будут судить за пытки на территории больницы

  3. Зеленский победил бы Разумкова во втором туре выборов — опрос

  4. НБУ утвердил график работы банков на Новый год и Рождество

  5. Банки и налоговики будут теперь обмениваться электронными инкассовыми документами

Ивент
На конференции Zavtra тинейджеры расскажут о навыках будущего и как зарабатывать на хобби
На конференции Zavtra тинейджеры расскажут о навыках будущего и как зарабатывать на хобби
В этом году впервые онлайн-конференция Zavtra состоится в формате бесплатной трансляции по предварительной регистрации. Все желающие получат доступ к исследованиям зумеров, научатся лучше их понимать и взаимодействовать с ними
Загрузка...