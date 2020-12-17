НБУ утвердил график работы банков на Новый год и Рождество

Национальный банк Украины (НБУ) определил регламент работы системы электронных платежей (СЭП) и порядок работы банковской системы Украины в период завершения отчетного года.

Так, по информации пресс-службы НБУ, 30 декабря 2020 года СЭП работает до 24:00. Валютный рынок Украины, депозитарий и другие системы Нацбанка работают в обычном режиме.

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31 декабря 2020 в 13:00 через СЭП проводятся только платежи между банковскими учреждениями, подчиненными одному юридическому лицу, а также платежи от участников СЭП в НБУ и органы Государственной казначейской службы, а также платежи от Нацбанка и Госказначейства в адрес всех участников СЭП.

Валютный рынок Украины работает с учетом особенностей работы СЭП, изложенных в регламенте. Банковский день в СЭП заканчивается в 13:00.

1 января 2021 года банковский день в СЭП начинается в 9:00 с датой банковского дня 4 января 2021 года.

С 1 по 3 января 2021 года включительно участники СЭП самостоятельно принимают решение о дате начала работы в системе в соответствии с собственными потребностями и потребностей своих клиентов. Межбанковские переводы через СЭП в этот период осуществляются с датой банковского дня 4 января 2021 года.

В этот период Депозитарий Национального банка не работает, а банки не проводят операции по покупке и продаже безналичной иностранной валюты на валютном рынке Украины, в том числе, со своими клиентами.

С 4 по 6 января 2021 года СЭП и банковская система Украины работают в обычном режиме.

В НБУ отмечают, что день работы банковской системы Украины переносится с пятницы 8 января 2021 на субботу 16 января 2021 года.

16 января 2021 года межбанковские переводы через СЭП осуществляются с текущей датой банковского дня.

17 января 2021 года межбанковские переводы через СЭП осуществляются с датой банковского дня 18 января 2021 года.

Как сообщалось ранее, Национальный банк Украины частично обновил распределение вертикалей подчинения для обеспечения пропорциональной управленческой нагрузки и функционального принципа распределения полномочий между членами правления Национального банка.