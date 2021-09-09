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Банки 60 минут назад

НБУ с октября прекращает долгосрочное рефинансирование банков

Кроме того, привлекать на тендерах краткосрочные кредиты банки теперь смогут лишь на срок до месяца

Фото: НБУ Фото: НБУ
Фото: НБУ

Национальный банк с 1 октября вводит новые антикризисные монетарные меры в рамках сворачивания помощи украинским банкам. Как говорится в сообщении регулятора, с этой даты будет прекращено проведение операций по долгосрочному рефинансированию и операций процентного свопа.

Кроме того, втрое сократится срок операций по предоставлению на еженедельных тендерах краткосрочных кредитов рефинансирования — с 90 до 30 дней.

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В НБУ отмечают, что сворачивание антикризисных монетарных мер соответствует направлению его монетарной политики, направленной на сдерживание инфляции, и принято "с целью усиления эффекта" от повышения учетной ставки до 8,5%.

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В то же время в Нацбанке прогнозируют, что это решение не окажет негативного влияния на банковскую систему с учетом сохранения высокого профицита ликвидности.

Последний тендер по долгосрочному рефинансированию состоится 10 сентября, а аукцион-своп процентной ставки — 29 сентября.

"Прекращение осуществления Национальным банком операций процентного свопа не означает потерю интереса со стороны регулятора к развитию этого инструмента. Мы готовы и в дальнейшем обсуждать направления совершенствования инфраструктуры сегментов финансового рынка", — заявил замглавы НБУ Юрий Гелетий.

Напомним, что постепенное сворачивание антикризисных монетарных мер НБУ начал 29 июля, когда, в частности, уменьшил с пяти до трех лет предельный срок, на который предоставляются долгосрочные кредиты рефинансирования.

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