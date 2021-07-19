Взысканием залогов по кредитам рефинансирования в НБУ займется экс-менеджер банка Жеваго

Национальный банк Украины назначил начальником своего управления по работе с проблемными активами с 19 июля Олега Далеко. Как говорится в сообщении регулятора, он был назначен по результатам открытого конкурсного отбора.

В сферу его основных полномочий будет входить взаимодействие с Фондом гарантирования вкладов физических лиц по возврату задолженности по кредитам рефинансирования за счет заложенного имущества, принадлежащего ликвидируемым банкам.

Также Далеко будет заниматься организацией и контролем за сопровождением исполнительных производств по обращению взыскания на заложенное имущество, принадлежащее имущественным поручителям, и взыскания задолженности с финансовых поручителей по кредитам рефинансирования.

Новый топ-менеджер Нацбанка будет организовывать и сопровождать продажи собственного имущества НБУ, а также заложенного имущества, приобретенного им в собственность в счет погашения долгов по кредитам рефинансирования.

Помимо этого, в сферу его компетенции входят организация и контроль за работой управляющих непроданными активами банков, ликвидация которых началась до создания ФГВФЛ.

Управление по работе с проблемными активами входит в финансово-административный и операционный блок, руководство которым по вертикали подчинения осуществляет первый заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова.

До работы в НБУ Далеко в течение шести лет был заместителем председателя правления Кристалбанка, а в 2010-2015 годах работал в банке "Финансы и кредит" (первоначально — директором центра по работе с проблемными активами банка, позже — директором Центра координации и сопровождения работы региональной сети).

На протяжении 1998-2010 лет Далеко работал в Главном управлении юстиции в Полтавской области. В 2001 году он закончил Национальную юридическую академию имени Ярослава Мудрого в Харькове по специальности "Правоведение".

Напомним, что банк Константина Жеваго "Финансы и кредит", где занимался проблемными активами Далеко, в 2015 году обанкротился. Его ликвидация тянется уже более пяти лет. Отметим, что накануне ФГВФЛ удалось продать пул "плохих" кредитов этого финучреждения за рекордную сумму в 1 млрд грн.

При этом 15 июля самого Жеваго, по утверждению Госбюро расследований, объявили в международный розыск. У самого же олигарха заявили, что власти поспешили с таким заявлением и свидетельств принятия такого решения пока нигде нет.

В Украине бизнесмена ищут с сентября 2019 года, когда ему было сообщено о подозрении в организации выведения из банка "Финансы и кредит" через офшоры 113 млн долларов.