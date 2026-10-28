Авто за €10 000 в Украине и ЕС: сколько зарплат придется отдать за одну и ту же машину

Чтобы приобрести автомобиль стоимостью 10 000 евро, среднему украинскому работнику нужно отдать примерно 15,8 месячной зарплаты. Для жителя Европейского Союза такая же покупка будет стоить около трех месячных доходов. То есть при одинаковом ценнике финансовая нагрузка на украинца оказывается в 5,3 раза выше.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Институт исследований авторынка (ИДА).

Соотношение цен и доходов

По данным НБУ, средняя зарплата в Украине в августе 2026 года составила 31 892 грн (до уплаты налогов), в то время как по данным Eurostat, среднемесячный доход в ЕС составлял около €3 317.

Покупка подержанного авто за 10 000 евро (около 504 тыс. грн) забирает значительную часть годового дохода украинца, тогда как в Европе равна лишь четверти годового заработка.

Почему украинцы выбирают более дешевые подержанные авто

Медианная цена подержанной легковушки в Украине составляет $9 500 (13,4 средние зарплаты), а свыше 51% предложений на рынке дешевле $10 000. Подержанные машины в возрасте до двух лет составляют всего 1,8% от всех объявлений.

Покупка же нового авто средней стоимостью $38 254 потребует от украинца 54 месячных дохода, а только первый взнос по кредиту (30%) равняется 16,2 зарплаты.

Как дорогие кредиты увеличивают финальную стоимость

Кредитование не решает проблему доступности из-за высокой стоимости денег. При средней ставке по новым займам в Украине в 29,15% годовых кредит на €10 000 на 3 года увеличит итоговую сумму выплат до €15 115 (переплата свыше €5 100). В еврозоне при средней ставке 7,92% переплата за аналогичный период составит всего €1268.

Почему европейцы покупают авто в лизинг и кредит

По данным Leaseurope, в 2024 году автомобили сформировали 75% нового лизингового финансирования в Европе (€338 млрд).

Благодаря доступным ставкам европейский покупатель оценивает автомобиль из-за комфортного ежемесячного платежа, гарантии и сервиса. Украинский покупатель в первую очередь учитывает наличную сумму «на руках» и ориентируется на бюджетный сегмент.

Напомним, в январе-сентябре 2026 года украинцы приобрели 9184 легковых автомобиля, ввезенных из Китая. Это на 37% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году. В то же время, доля электромобилей в этом сегменте сократилась с 87% до 53%.