Серый, белый и черный: на три цвета пришлось 80% продаж новых авто в Украине

Серые автомобили остаются самыми популярными среди покупателей новых легковых автомобилей в Украине. За девять месяцев 2026 года на них пришлось 36% продаж. Вместе с белыми и черными автомобилями три самых популярных цвета сформировали 80% рынка новых машин.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные "Укравтопрома".

Самой популярной моделью среди серых автомобилей стала Toyota RAV4.

Второе место заняли белые автомобили – их выбрали 27% покупателей новых легковушек. Чаще всего в этом цвете регистрировали Renault Duster.

Еще 17% покупателей предпочли черные автомобили. Лидером этой категории стала Toyota Land Cruiser Prado.

Какие еще цвета выбирают украинцы

Четвертое место занял зеленый цвет, на который пришлось 7% реализуемых новых автомобилей. Самой популярной моделью в зеленой расцветке стал Renault Duster.

Замыкает пятерку синий цвет с 5%. Среди синих автомобилей чаще всего регистрировали Skoda Fabia.

Таким образом, на пять самых популярных цветов приходится 92% реализованных в Украине новых легковушек.

Напомним, по итогам первого полугодия серый также был самым популярным цветом новых авто с долей 36%. Белый тогда занимал 28% рынка, а черный – 17%.