Сірий, білий і чорний: на три кольори припало 80% продажів нових авто в Україні

Сірі автомобілі залишаються найпопулярнішими серед покупців нових легковиків в Україні. За дев'ять місяців 2026 року на них припало 36% продажів. Разом із білими та чорними автомобілями три найпопулярніші кольори сформували 80% ринку нових машин.

Про це інформує Dilo з посиланням на дані "Укравтопрому".

Найпопулярнішою моделлю серед сірих автомобілів стала Toyota RAV4.

Друге місце посіли білі автомобілі — їх обрали 27% покупців нових легковиків. Найчастіше у цьому кольорі реєстрували Renault Duster.

Ще 17% покупців віддали перевагу чорним автомобілям. Лідером цієї категорії стала Toyota Land Cruiser Prado.

Які ще кольори обирають українці

Четверте місце посів зелений колір, на який припало 7% реалізованих нових автомобілів. Найпопулярнішою моделлю в зеленому забарвленні став Renault Duster.

Замикає п'ятірку синій колір із часткою 5%. Серед синіх автомобілів найчастіше реєстрували Skoda Fabia.

Таким чином, на п'ять найпопулярніших кольорів припадає 92% реалізованих в Україні нових легковиків.

Нагадаємо, за підсумками першого півріччя сірий також був найпопулярнішим кольором нових авто з часткою 36%. Білий тоді займав 28% ринку, а чорний — 17%.