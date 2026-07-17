Які кольори авто найчастіше обирали українці

У першому півріччі найпопулярнішим кольором нових легкових автомобілів в Україні став сірий. На такі авто припало 36% продажів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані "Укравтопрому".

Найпопулярнішою моделлю серед сірих автомобілів став кросовер Toyota RAV4.

Другим за популярністю кольором був білий — його обрали 28% покупців нових авто. Найчастіше у білому кольорі реєстрували Renault Duster.

Чорні автомобілі придбали 17% покупців. Серед них найпопулярнішою моделлю став Toyota LC Prado.

На зелені авто припало 7% продажів нових легковиків. У цьому кольорі найчастіше обирали Renault Duster.

П’ятірку найпопулярніших кольорів замкнув синій із часткою 5%. Лідером серед синіх авто став Suzuki SX4.

Додамо, в Україні за підсумками січня–червня 2026 року реалізували близько 33 тис. нових легкових автомобілів, що на 0,5% більше, ніж за аналогічний період минулого року.