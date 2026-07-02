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Ринок нових авто в Україні зріс у першому півріччі: які бренди стали лідерами

автомобілі
Ринок нових авто в Україні зріс у першому півріччі / Depositphotos

В Україні за підсумками січня–червня 2026 року реалізували близько 33 тис. нових легкових автомобілів, що на 0,5% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укравтопром".

Найпопулярнішою маркою на українському ринку залишається Toyota. За підсумками першого півріччя компанія збільшила продажі нових легковиків на 6% у порівнянні з аналогічним періодом 2025 року.

До десятки найпопулярніших брендів увійшли:

  • Toyota — 4852 автомобілі (+6%);
  • Renault — 3048 (+5%);
  • Skoda — 2791 (+9%);
  • Volkswagen — 2403 (-10%);
  • BYD — 1918 (+8%);
  • Hyundai — 1891 (+26%);
  • BMW — 1785 (-7%);
  • Mazda — 1434 (+49%);
  • Nissan — 1269 (+11%);
  • Suzuki — 1050 (-27%).

Найбільше зростання продажів серед брендів із першої десятки продемонструвала Mazda — на 49% у річному вимірі. Найвідчутніше скорочення зафіксовано у Suzuki, продажі якої зменшилися на 27%.

Бестселером українського ринку нових легкових автомобілів у першому півріччі 2026 року став компактний кросовер Renault Duster.

Нагадаємо, у травні українці придбали близько 5,5 тисяч нових легкових авто. Це на 18% менше, ніж у травні 2025 року.

Автор:
Тетяна Гойденко